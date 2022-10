KOEFICIENT: Turecký nájezd! Bez Slovácka by Česko spadlo na 15. místo

Asi to v Evropě tento týden dopadlo, jak se čekalo. Dva body do tabulky koeficientů – jen se myslelo, že by je mohla nabrat Slavia. Ta selhala, naštěstí ji zastoupilo Slovácko. A je to důležitý záskok. Jenom díky němu se zatím české kluby drží na 13. příčce – bez něj by spadly na průběžnou 15. pozici, která jako poslední zajišťuje pět týmů do pohárů pro sezonu 2024/2025. Přitom 16. Ukrajina by byla silně na dostřel.

Žebříček koeficientů určuje počet a nasazení klubů dané země do Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy. V téhle sezoně se hraje o to, jak si státy rozdělí přístup do Evropy do ročníku 2024/2025. To je ročník, v němž se všech tří soutěží nově zúčastní 36 týmů.

Česko si polepšilo o půl bodu – přírůstek se vypočítá tak, že se celkový součet, v tomto případě pouze dva body (ano, dva, nikoli tři) Slovácka dělí počtem klubů, které na začátku ročníku vstoupily do Evropy, v českém případě tedy čtyřmi.

Zatím to stále stačí na 13. pozici, ovšem do hry zásadně vstoupilo Turecko. Ve hře má čtyři týmy, přičemž Fenerbahce a Trabzonspor v EL i Basaksehir a Sivasspor v KL zvítězily. To je celkový přírůstek o ohromných 1,6 bodu. Je tu silný předpoklad, že Turecko zanedlouho Česko přeskočí.

Současný žebříček

(za výhru 2 body, za remízu 1, celkový součet v daném týdnu se dělí počtem klubů, které na začátku sezony šly do pohárů)

12. Norsko 28,750

Národní přírůstek: 0,5 (2 ku 4)

13. ČESKO 28,050

Národní přírůstek: 0,5 (2 ku 4)

14. Turecko 27,900

Národní přírůstek: 1,6 (8 ku 5)

15. Švýcarsko 27,675

Národní přírůstek: 0,25 (1 ku 4)

16. Ukrajina 27,500

Národní přírůstek: 0,6 (3 ku 5)

17. Dánsko 26,625

Národní přírůstek: 0,8 (4 ku 5)

Pokud se Česko umístí do 15. místa, do pohárů půjde pět týmů, přičemž mistr přímo do play off Ligy mistrů (s jistotou přinejhorším základní skupiny EL) a vítěz poháru do play off Evropské ligy (s jistotou přinejhorším základní skupiny KL).

Co se týče příští sezony, tedy 2023/2024, tam už je vše dané. Česko stejně jako v tomto ročníku pošle do evropských předkol čtyři týmy, a to:

mistr do 3. předkola LM

vítěz poháru do 3. předkola EL

druhý a třetí tým ligy do 2. předkola KL

Každopádně by bylo zapotřebí, aby na hřišti body přibývaly rychlostí větší než dosud.