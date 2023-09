Kdo se může prodat v Evropě a proč? Češi nejsou v kurzu, zájem o cizince

V evropských pohárech se na podzim představí hned tři české kluby. Viktoria Plzeň si zahraje základní skupinu Konferenční ligy, Sparta se Slavií pak v Evropské lize. O zajímavé duely není nouze, proto lze předpokládat i zvýšený výskyt skautů v hledišti. O koho by účastníci FORTUNA:LIZE mohli přijít? Kdo má největší šanci se prodat do lepšího angažmá? Žádné tuzemské hráče ale v seznamu nehledejte…

Rodák z nigerijského Lagosu má výborné fyzické parametry, na 192 centimetrů výšky je pohybově šikovný. Až ještě víc pronikne do taktiky, budou skauti mít jeho jméno na seznamu centrforvardů vysoko.

Sampson Dweh (Plzeň)

Ofenzivní stoper pomohl Vyškovu do baráže o první ligu. Moravský klub sice poslední krok do nejvyšší soutěže neudělal, ale 21letý Liberijec nakonec zásluhou přestupu do Štruncových sadů ano. Naznačuje, že nemusí jít o poslední posun v kariéře.