Koeficienty: Skok na 13. místo. A příští rok o přímý postup do Ligy mistrů?

Dva body Plzně plus jeden Sparty znamenají celkový příspěvek 0,75 bodu. Mohlo být i lépe, to kdyby Sparta přece jen odšpuntovala obranu Rangers. Ale i skutečný zisk přinesl skok o dvě místa v tabulce národních koeficientů.

Konečná nejhůře 15. příčka je důležitá z toho pohledu, že jako poslední zajišťuje postup pěti klubů do evropských pohárů. Nyní se hraje o sezonu 2025/26.

Pohled na aktuální pořadí, viz níže, je velmi optimistický. To proto, že Česko má ve hře stále tři týmy, zatímco většina přímých konkurentů pouze dva. S výjimkou Srbska, které však svůj zisk dělí pěti, Česko pouze čtyřmi.

Navíc tu je velmi reálná naděje, že Plzeň zajistí bonusové dva body za výhru ve skupině KL a Slavia rovněž dva body za druhé místo ve skupině EL. Ze hry není ani Sparta.

Hlídat si záda, to je první přikázání. Ale zakázán není pohled nahoru. Méně reálný, nikoli však nemožný, je posun na 12. místo. Co by to znamenalo? Změnu z 2 + 1 + 2 na 2 + 2 + 1. Jinými slovy, že 3. či 4. tým ligy by šel do předkola Evropské, nikoli Konferenční ligy.

A teď se pojďme rovnou zasnít a zahledět do vzdálenější budoucnosti. V příští pohárové sezoně Česko odepíše mizerný ročník 2019/20, v němž kluby celkem pobraly 2,5 bodu (pro srovnání, nyní jen dosud už 5,75). S takovou pomocí by Češi napřesrok reálně usilovali o jedenácté místo, které znamená přímou účast české šampiona v Lize mistrů pro sezonu 2026/27.

Neboli každý bod se počítá.