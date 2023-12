Česká jízda koeficientem: přímá Liga mistrů není utopie! Hurá na Skotsko

Slavia, Sparta a Plzeň vylepšily ve čtvrtek koeficient díky třem výhrám a slávistickému postupu nejhůře z druhého místa o celé dva body (viz Jak se získávají body níže) na hodnotu 31,800. Česko tak přeskočilo Rakousko a Švýcarsko a vyhouplo se na 11. místo.

To je nejvyšší postavení od roku 2017, kdy byli Češi rovněž jedenáctí. Dosavadním maximem je 8. příčka z roku 2000.

Zároveň se jedná o – zatím – druhou nejvydařenější sezonu od rozdělení federace. Top trojka vypadá následovně:

1995/95 12 2023/24 9,25 2012/13 8,5

Zásluhu na nejlepším ročníku měla Slavia a její postup do semifinále Poháru UEFA. Ovšem nyní mají jistotu play off dva týmy a Sparta má dobře nakročeno. Navíc, další body může přinést slávistické první místo ve skupině stejně jako případný postup letenských do play off EL.

V pořadí této sezony patří Česku mimořádné šesté místo, až za ním je třeba Francie. Dá se čekat, že s jarem a play off české kluby trochu propadnou, ale žebříček v tuto chvíli vypadá takto:

1. Německo 12,642 2. Anglie 11,75 3. Itálie 11,714 4. Španělsko 11,312 5. Belgie 9,8 6. ČESKO 9,25

Docela dobré, že?

Ze všech těchto příznivých čísel vyplývá, že 15. místo je v podstatě jisté, takže v sezoně 2025/26 naskočí do Evropy pět českých klubů. Teď jde ovšem o to, do kterých soutěží a předkol půjdou. Kombinací je více a záleží právě na tom, na které příčce bude Česko sedět na konci sezony:

Za povšimnutí stojí především 10. místo. To zaručuje, že český mistr ze sezony 2024/25, tedy hned z té příští, půjde přímo do Ligy mistrů (za jistých okolností to platí i pro 11. místo). To je věc, kterou jsme tu naposledy měli v ročníku 2017/18. Zároveň také platí, že vítěz domácího poháru má jistotu nejhůře základní skupiny Konferenční ligy.

Na oné klíčové pozici zatím sedí Skotsko s náskokem 1,850 bodu. Což sice není málo, ovšem na druhou stranu ani nic mimo reálný vesmír, a to ze dvou důvodů.

a) skotské kluby dělí získané body pěti, zatímco české čtyřmi

b) ze skotské trojice dva týmy – Celtic a Aberdeen – po posledním kole základních skupin skončí, ve hře zůstanou pouze Rangers, zato z české trojice jdou jistě dál dva, možná i tři týmy.

Až dosud Česko získalo na podzim o 5,250 bodu více než Skotsko. Takže trend je příznivý, i když Švýcarsko a Rakousko jsou v těsném závěsu.

No a kdyby to neklaplo už teď, tak zítřky jsou slunečné. Sice s pěti týmy ve hře přijde pravděpodobně horší bilance než se současnými čtyřmi, Česko však odepíše nebývale mizernou sezonu 2019/20, v níž získalo pouze 2,5 bodu.

Ta přímá Liga mistrů se prostě nějak blíží...