Hrdý Priske po Betisu: Velký výsledek. Preciado? Vždycky to chvíli trvá

Upozorňoval na to před duelem - i po něm. Sparta se poměřila s kvalitou, s týmem z La Ligy, ze španělské elitní soutěže, jedné z TOP pěti lig Evropy. Proto si Brian Priske po výhře 1:0 nad Betisem, jež českého mistra reálně udržela v boji o postup do jarní části Evropské ligy, lebedil: „Je to velký výsledek.“

Jak se rodil?

„Byl to pro nás těžký zápas, stál proti nám tým z La Ligy, jeho hráči mají velkou individuální kvalitu. Ale my jsme udrželi soustředění celých devadesát minut, drželi jsme ofenzivní i defenzivní plán. Jsem pyšný, jak jsme hráli týmově, soudržně. Jde o skvělý výsledek, navíc s fotbalem, jaký chceme hrát.“

Zvládli jste to i přes absenci klíčového stopera Asgera Sörensena. Šlo o velkou komplikaci při tvorbě sestavy?

„Zranil se na tréninku den před zápasem, museli jsme udělat malou změnu. Ale máme Panáka, Krejčího, Vitíka, kteří mají kvalitu. Martin měl velmi vydařený zápas. Když se na to podíváte, bylo to velmi dobré představení.“

Zpět v základní sestavě je Jaroslav Zelený. Dostal se do formy, jakou měl na jaře?

„Myslím, že to tak je, v posledních týdnech jsem s ním velmi spokojený, jeho hra se hodně zvedla. Ale máme několik kluků, kteří se tlačí na základní sestavu, chtějí se do ní dostat. To je to, co potřebujeme, tu dravost.“

Na druhé straně zálohy nastoupil Angelo Preciado. Už je zabydlený ve Spartě?

„Byl určitě jeden z těch, kteří předvedli výkon na vysoké úrovni. Když přivedete nového hráče, vždycky to chvilku trvá, než si zvykne. Zvlášť, když je to hráč z Ekvádoru, který přišel z belgické ligy, je to pro něj tady něco trochu jiného. Ale dělá pokroky a tenhle zápas zvládl opravdu velmi dobře.“

Co jste si po vítězství říkal?

„Porazili jsme soupeře, který byl favorit. Jsem pyšný, chtěli jsme zkusit hrát náš fotbal, v mnoha aspektech se nám to dařilo celých devadesát minut. Plnili jsme úžasně herní plán. Samozřejmě, v prvním poločase nám dvakrát pomohl brankář Vindahl, ale od toho ho máme. Přístup i mentalita byla velice dobrá.“

V neděli hrajete v Pardubicích. Chystáte změny v sestavě?

„Pravděpodobně ano… Ale zatím to nemáme tolik v myšlenkách, i když vždy plánujeme ne více než jeden zápas. Bude to odlišné utkání, je možné, že napadne spousta sněhu.“