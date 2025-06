ONLINE: los Evropské ligy, Baníku hrozí těžká cesta. Plzeň v LM proti Servette

Vstoupit do diskuse (

Nový ročník evropských pohárů se rozjíždí, na své soupeře v druhých předkolech čekají i české týmy. Plzeň už toho svého má. Ve nemistrovské části Ligy mistrů narazí na švýcarský Servette. Obtížná cesta do Evropské ligy se rýsuje Baníku, ten může narazit i na Bragu či Legii Varšava. A svou pouť předkoly Konferenční ligy začne i Sparta, kdo čeká na ni? Sledujte všechny losy evropských pohárů ONLINE.

Baníku se rýsuje obtížná cesta

Ostravský Baník bude naopak nenasazeným, což se odráží i v kvalitě celků, které může potkat už ve druhém předkole Evropské ligy. Silná je portugalská Braga, fanouškovsky atraktivní by pak byl dvojzápas s Legií Varšava.

Nasazení

SC Braga (Portugalsko)

Vítěz dvojzápasu: Legia Varšava (Polsko) vs FC Aktobe (Kazachstán)

Vítěz dvojzápasu: AEK Larnaca FC (Kypr) vs FK Partizan Bělehrad (Srbsko)

FC Lugano (Švýcarsko)

Nenasazení

Vítěz dvojzápasu: Paksi FC (Maďarsko) vs CFR 1907 Kluž (Rumunsko)

Vítěz dvojzápasu: PFC Levski Sofia (Bulharsko) vs Hapoel Beer-Sheva FC (Izrael)

Vítěz dvojzápasu: Sabah FC (Ázerbájdžán) vs NK Celje (Slovinsko)

FC Baník Ostrava (Česko)

Viktoria půjde na Servette

Plzeň čeká v nemistrovské části druhého předkola Ligy mistrů Servette Ženeva. Švýcarský tým svěřenci Miroslava Koubka dobře znají, před rokem ho po penaltách vyřadili v osmifinále Konferenční ligy. První zápas odehraje Viktoria doma, a to buď 22., nebo 23. července. Západočeši se tak vyhli například nepříjemnému Panathinaikosu.

Osm variant pro Spartu

Sparta bojovala o pohárovou Evropu do posledního kola, nakonec přeskočila Jablonec a čekají ji předkola Konferenční ligy. V prvním dvojzápase má jako nasazený tým až osm variant různých soupeřů, od velkých neznámých až po zmíněnou Legii (v případě, že vypadne z předkola Evropské ligy).

Nasazení

AC Sparta Praha (Česko)

R. Charleroi SC (Belgie)

Riga FC (Lotyšsko)

Silkeborg IF (Dánsko)

Nõmme Kalju FC (Estonsko) / FK Partizani (Albánie)

Nenasazení

St. Patrick's Athletic (Irsko) / FC Hegelmann (Litva)

Hammarby Fotboll (Švédsko)

Racing FC Union Luxembourg (Lucembursko) / FC Dila Gori (Gruzie)

Legia Varšava (Polsko) / FC Aktobe (Kazachstán)

KA Akureyri (Island)