Triumf pro Benfiku. Na MS klubů ovládla skupinu, vyválčila výhru s Bayernem

Fotbalisté Benfiky Lisabon na mistrovství světa klubů ve Spojených státech amerických nečekaně porazili Bayern Mnichov 1:0 gólem Andrease Schjelderupa a z prvního místa ve skupině C prošli do osmifinále. Dál jde i německý favorit, který měl jistý postup do vyřazovací fáze už před utkáním. Druhý duel mezi Aucklandem a Bocou Juniors se ještě hraje, neboť byl za stavu 1:1 v 55. minutě přerušen kvůli bouřce. Ani jeden z týmů už nemá šanci na osmifinále.