Konec v 85. minutě z úpalu? Sudí z bizáru: ambice na finále MS i škraloup

Dvě penalty konzultované s VAR, navrch devět střídání. Nejen, že zambijský sudí Janny Sikazwe v souboji afrického Poháru národů mezi Tuniskem a Mali (0:1) nenastavil ani minutu, on dokonce duel dvakrát ukončil předčasně. Poprvé už v 85. minutě, následně v momentě, kdy televizní časomíra ukazovala čas 89:43.

To pořádně namíchlo realizační tým tuniské reprezentace, který se na sudího vrhl. Nakonec obě strany museli ze hřiště doprovodit odděleně pořadatelé. Ani tím však šaráda neskončila.

Africký Pohár národů: Velké hvězdy, ale i nechtěný svátek. Alžírsko a Senegal favority

Když už probíhala tisková konference kouče Mali, zasáhli zástupci Konfederace afrického fotbalu, kteří zaveleli k tomu, aby byly dohrány ještě tři minuty. Dvacet minut po utkání se Malijci proto znovu objevili na hřišti, stejně jako rozhodčí (bez Sikazweho, s čtvrtým arbitrem) a na tribuny se vracela i část fanoušků. Avšak zbytečně. Tunisko už z útrob stadionu nevyběhlo. Jeho kouč Mondher Kebaier to zdůvodnil tím, že hráči už v daný moment absolvovali pozápasovou rekonvalescenci.

Africkým fotbalovým šampionátem tak hned v první fázi otřásl pořádný skandál. Konání sudího však měly ovlivnit zdravotní potíže. Essam Abdel-Fatah, šéf rozhodčích Afrického poháru, prohlásil, že Sikazwe utrpěl během zápasu Tunisko - Mali úpal, kvůli kterému ztratil koncentraci. Informoval o tom sportovní novinář Tarek Taalat na svém Twitteru. Sudí měl podle informací z afrických médií dokonce skončit v nemocnici a podstoupit různá vyšetření. Této skutečnosti nahrávají i okolnosti: na stadionu v Limbé ukazoval teploměr téměř 35°C a vlhkost vzduchu byla 65 %.

Sikazwe se do povědomí nedostal jen během středečního duelu na africkém šampionátu. Mezinárodním rozhodčím FIFA je od roku 2007. Poprvé na sebe více upozornil v roce 2008 na COSAFA U-20 Challenge Cupu v Jihoafrické republice. A to úplnou náhodou.

„Jeden z rozhodčích tehdy neprošel kondičním testem. Znal jsem Jannyho ze své práce v COSAFA a doporučil ho. Na turnaji si vedl velmi dobře. Poté se neustále vyvíjel a tvrdě na sobě pracoval,“ řekl k jeho začátkům pro ESPN bývalý rozhodčí Felix Tangawarima ze Zimbabwe, který je na africkém kontinentu velmi respektovaný.

Bylo to v době, kdy se Sikazwe chystal na světový šampionát v Rusku. To už měl civilním povoláním učitel za sebou řízení finále MS klubů v roce 2016 i finále afrického Poháru národů v roce 2017. „Mluvil jsem s ním před jeho odjezdem a řekl jsem mu, že to byl odrazový můstek k dalšímu finále ještě vyšší úrovně,“ vzpomínal Tangawarima. Na mistrovství světa 2018 nakonec soudcoval Sikazwe zápasy základních skupin Belgie - Panama a Japonsko - Polsko.

Spíše než s těmito zápasy však bývá jméno zambijského sudího spojováno se skandálem, který následoval. Byl totiž obviněn z korupce kvůli kontroverzní penaltě během semifinálového střetu africké Ligy mistrů mezi tuniským Espérance a angolským klubem Primeiro de Agosto. „Dočasně byla pozastavena činnost pana Jannyho Sikazweho ve všech aktivitách souvisejících s CAF až do slyšení disciplinární komise,“ stálo v prohlášení CAF. V roce 2019 byl ale kvůli nedostatku důkazů zproštěn viny.

Až další dny ukážou, zda divoký závěr duelu Tunisko – Mali byl tím posledním, co na letošním africkém šampionátu Sikazwe prožil, nebo zda ještě dostane šanci se ukázat.