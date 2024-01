Francie na posledním MS? Ukázka síly, která na Africkém poháru „chybí“

Francie obecně už mnoho let připomíná spíše mezinárodní mančaft. Podobně je na tom třeba Švýcarsko, částečně třeba také Německo, Belgie, Nizozemsko, Anglie či Švédsko. Doba je prostě taková, ale úspěch Francouzů v tomto ohledu možná bil do očí.

Epická finálová řežba o fotbalový grál došla až do prodloužení, kde úřadovala Argentina božského Lea Messiho. Z toho důvodu bylo povoleno rozšířené střídání až sedmi hráčů, čehož francouzský kouč Didier Deschamps plně využil.

Na trávníku v katarském Lusailu od začátku nemohl chybět Kylian Mbappé, který se už v minulosti nejednou chlubil, že má podobně jako Zinedine Zidane částečně alžírské kořeny.

Kromě něj v základu naskočili Dayot Upamecano, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé a Jules Koundé. V průběhu zápasu pak přibyli Axel Disasi, Randal Kolo Muani, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana a Ibrahima Konaté.

Celkem deset „afrických“ hráčů se tedy představilo ve finále MS, byť proti sobě hrál jihoamerický a evropský tým. Jen Koundé by si na Africkém poháru letos nezahrál. Benin, odkud jsou jeho předkové, totiž na závěrečný turnaj nepostoupil.

Článek pokračuje pod grafikou:

Deschamps vede reprezentaci galského kohouta od roku 2012 a narážky na mnoho „cizinců“ v týmu si tu a tam musí vyslechnout. Nejvíce musel na otázky spojené s tímto tématem odpovídat na MS v Rusku 2018.

„Nevím, o co vám jde. Vždycky to tak bylo, že Francie měla spoustu hráčů z Afriky i jiných zemí, a to nejen ve fotbale, ale i v jiných sportech,“ odvětil francouzský lodivod na dotaz jednoho z ruských novinářů. Tehdy přitom do finále proti Chorvatsku dostali šanci zazářit „africké perly“ v sedmi lidech. Počty se tak na posledním MS navýšily.

Na jednom z předešlých světových šampionátů promluvil o složení francouzského týmu i alžírský novinář Maher Mezahi. „Myslím, že spousta lidí je proti francouzské reprezentaci. Nevím, jak se s národním mužstvem posledních let ztotožňuje starší generace Francouzů. Mladší jedinci se s týmem kolem Mbappého jistě identifikují lépe a cítí silnější vazbu.“

Les Bleus byli naopak v mnoha afrických státech na posledních světových šampionátech podporováni, což je důsledkem historických událostí, kdy Francie patřila mezi koloniální mocnosti.

Také je nutné zdůraznit, že kromě angolského rodáka Camavingy se všichni zmínění finalisté světového šampionátu narodili ve Francii, jejich původ každopádně odkazuje na skutečnost, jakým producentem výborných fotbalistů Afrika zůstává.