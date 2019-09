Euro 2020 | SÁZKAŘSKÉ TIPY: Vyhrají Češi v Kosovu? A jak vsadit na Slováky? | iSport.cz

Českou fotbalovou reprezentaci čeká další utkání v rámci kvalifikace EURO 2020. Vůbec poprvé zavítá do Kosova, kde se střetne s tamním výběrem. Jak souboj s nevyzpytatelným soupeřem dopadne a na co si v něm vsadit? Oplatí Nizozemsko domácí porážku Německu? A co může přinést duel Slovenska s Chorvatskem? Podívejte se na nový díl SÁZKAŘSKÝCH TIPŮ.