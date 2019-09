Euro 2020 | Šilhavý: Není čas přemýšlet, jak o nás kdo píše. Tři body nutně potřebujeme | iSport.cz

Berete v úterý jenom tři body?

„V každém zápase chceme tři body, v tomto ohledu se pro nás nic nemění, ale vzhledem k minulému utkání, kde jsme je ztratili, tak nyní tři body nutně potřebujeme a uděláme pro to všechno.“

V Kosovu se Patrik Schick nechal po hodině hry vystřídat. Je před úterním utkáním v pořádku?

„Patrik normálně trénoval, k zápasu bude připravený. V Kosovu bylo jeho střídání vynucené, původně jsme to měli připravené jinak. Ale Patrika braly křeče, o stažení si řekl sám.“

Chyběl vám v závěrečném tlaku, kdy jste volili hru nakopávaných míčů?

„Krmenčík s Doležalem jsou také kvalitní hráči. Konkrétně Doly vyhrál většinu hlaviček, prodlužoval míče, byly z toho i šance. Patrik je kanonýr, góly dává, ale těžko říct, zda by vyrovnal. Musel dolů, nedalo se nic dělat.“

V úterý vás čeká typologicky jiný soupeř než Kosovo, které se hodně spoléhalo na brejky. Černá Hora se v prvním vzájemném utkání v Olomouci snažila být hodně na míči, aby kontrolovala hru. Očekáváte to samé?

„Nemyslím si. Spíš bych řekl, že to bude podobné jako s Kosovem. I hráče mají typologicky dost shodné. Spoléhají také na zisk míče a rychlé protiútoky. Je otázka, v jakém rozestavení nastoupí, zda s dvěma hroty nebo jen s jedním a zpevní střed hřiště.“

V útoku Černé Hory nastoupí Stefan Mugosa, což je podobné urostlý útočník jako kosovský Vedat Muriqi, který mužstvu činil obrovské problémy. Budete se na Mugosu speciálně připravovat?

„Přípravou bylo bránění Muriqiho. Kluci si to vyzkoušeli, tak věřím tomu, že se zlepší.“

Po prohře v Kosovu mužstvo zavalila poměrně tvrdá kritika. Berete si to osobně?

„Nečtu média, sociální sítě, nekoukám na televizi. Soustředím se vyloženě na analýzu zápasu, který jsme odehráli v sobotu. Co jsme udělali dobře, co špatně a už se koncentruju a připravuju na další zápas. Není čas přemýšlet, jak o nás kdo píše. Vážně to nevím.“

Tomáš Vaclík v neděli prohlásil, že je na čase, aby někdo z týmu vystoupil a promluvil ostatním do duše. Stalo se to?

„Co vím, tak ano, hráči měli sezení, něco si k tomu řekli, vyříkali si to. Porážka jim nebyla jedno, rozebrali to. Nicméně výsledek vrátit nejde. Dnes ráno jsme si analyzovali soupeře, sledovali jsme jeho přípravný zápas s Maďarskem a to, jak se pod novým trenérem Hadžibegičem prezentují. V úterý si ještě pustíme sestřih našeho domácího duelu s Černou Horou. Věřím, že se z chyb poučíme, a zvládneme to.“

V čem se musíte týmově zvednout oproti zápasu v Kosovu?

„Zklamala mě především lehkomyslnost u inkasovaných gólů. Byla to trestuhodná nekoncentrovanost. Z toho se musíme poučit a neopakovat to. Takové chyby výkon naprosto zdevastují, pak z toho vznikne tak velká kritika. Nekoncentrovaností jsme se velmi zbytečně připravili o tři body. A jednoznačně přidat musíme v osobních soubojích.

Plánujete změny v sestavě?

„Uvidíme ještě podle tréninku, každopádně je možné, že k nějaké změně dojde.“