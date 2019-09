EURO 2020 | Rada: Postup už neuteče. Nepamatuju, že by v nároďáku nebyla Sparta | iSport.cz

Jak se vám líbil výkon české reprezentace?

„Vítězstvím jsme splnili povinnost, to je podstatné po prvním zápase (v Kosovu 1:2), kde nám to nevyšlo. Pro vývoj kvalifikace byly tři body nutností. Hlavní cíl byl se správně namotivovat a vyhrát, to se nám podařilo. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Rozhodl se trenér Jaroslav Šilhavý dobře, že v sestavě oproti Kosovu udělal jedinou změnu?

„Věřil tomu. On je s týmem, deset dní s hráči pracuje. Udělat moc změn v takhle krátké době někdy nebývá dobré. Místo Kadeřábka dal na pravého beka Coufala, to není moc velký zásah. Po prvním zápase se hodně kritizovali Masopust a Král. Masopust teď dal gól, Souček taky, Král vybojoval penaltu. Když vyhrajete 3:0, asi trefíte sestavu (úsměv).“

Našel byste v českém výkonu nějaké chyby?

„V prvním poločase to z české strany nebylo asi takové, jak by si každý představoval. Viděl jsem hodně nepřesných kolmých přihrávek. Přesto jsme měli tři vyložené šance, Souček hlavou, pak byli dva hráči na zadní tyči, Darida trefil břevno. Pokud bychom dali gól už v prvním poločase, asi by zápas byl klidnější. Černohorci tam měli dvě situace, kdyby to řešili trošku jinak, bylo by to pro nás nebezpečné, mohli jít do vedení. Domácí spoléhali na brejky do otevřené obrany, ale my jsme hráli trpělivě a kontrolovali hru. Poločas sice skončil 0:0, ale podle průběhu hry jsem si říkal, že ty góly musíme vstřelit. Všechno tomu nasvědčovalo. Černohorci měli i tady problémy se standardními situacemi, nebránili to dobře. My jsme z toho dali branky, Souček krásně naskočil do centru a dal pěkný gól, pak to Masopust po rohu trefil z vápna. Když jsme dali na 2:0, Černohorci zvadli a bylo vidět, že už zápas dotáhneme. Penalta v 95. minutě potvrdila jasné vítězství. Pro nás hodně důležité.“

Byla kritika po prvním zápase oprávněná?

„První zápas určitě nebyl podle našich představ, to si musí vyhodnotit trenér. Určitě nepočítal s tím, že prohrají v Kosovu, snesla se kritika. To tak bývá, zažil jsem to na sobě, vím, jak je to nepříjemné. Za mě, když jsem působil u reprezentace, to bylo diametrálně odlišné, bylo to tenkrát hodně zlé. Teď měli kluci výhodu, že se nevraceli do Česka, zůstali v cizině. Přesunuli se do Černé Hory, rozebrali si to. Věřili si, že Černou Horu porazí, měli na to sebevědomí. Kvalita ve druhém zápase byla na naší straně. Kritika po prohraném zápase může přijít, někdy bývá i oprávněná. Četl jsem, že na sociálních sítích to bylo až zlé, ale tak to dneska prostě je. Určitě to hráči vnímali, ale tým držel spolu a dal dobrou odpověď výhrou 3:0. Získali to, co chtěli. Jsou na druhém místě a můžou se soustředit na závěr kvalifikace, aby postoupili na EURO.“