EURO 2020 | Hovorka odpadl z reprezentace. Asistent: Hrál se sebezapřením | iSport.cz

Trenér Šilhavý vybral na třaskavý duel s Anglií celou slávistickou defenzivní čtyřku. Možné plány postavit kompletní defenzivní linii ale zhatilo zdraví Davida Hovorky. „Už v předchozích zápasech za Slavii hrál se sebezapřením. Teď to dospělo do fáze, že to musí doléčit,“ pověděl asistent Jaroslava Šilhavého Jiří Chytrý.

Slávistický stoper se v posledních zápasech vyšvihl do mimořádné formy, v Lize mistrů zvládl s pomocí svých parťáků uhlídat i hvězdného obra Romela Lukaka. Ač nemá jediný reprezentační start, klidně mohl pomýšlet na základní sestavu. „Kolem oběda jsme situaci konzultovali s Davidem a doktorem Krejčím, rozhodli jsme tak, že se David odpojil od mužstva,“ informoval Chytrý.

Hovorka má za sebou extrémní zápřah, poslední zápas v Lize mistrů proti Dortmundu hrál přes bolest pod tlumícími prostředky. Na lákavý duel s Anglií už síly nezbyly, riskovat větší zdravotní trable nemělo smysl.

Krejčí na kraj obrany, Hovorka a Novák odpadli. S čím Češi vyrukují na Albion?

V kádru českého týmu tak zbylo sedm slávistů, tři z nich jsou použitelní do obrany – Ondřej Kúdela, Vladimír Coufal a Jan Bořil. Odpadla možnost postavit celou obranu z hráčů, kteří spolu hrají výborně v klubu a dostávají minimum gólů.

„Zajímalo nás to i z hlediska perspektivy. Mrzí nás, že to tak není, ale nic s tím neuděláme,“ řekl Chytrý. „Zvažujeme, jakým způsobem a v jakém složení k Anglii přistoupíme, se kterými hráči. Přemýšlíme o tom, ale neumím odpovědět, že by nastoupila zrovna tahle kompletní čtyřka.“

Z obrany ještě vypadl Filip Novák, který musel střídat v posledním zápase Trabzonsporu v Rizesporu kvůli problému s tříslem. Místo absentující dvojice se trenérský štáb rozhodl povolat Stefana Simiče a Jaromíra Zmrhala.

„Levého obránce hraje pravidelně Láďa Krejčí. Rozhodli jsme se, že jako alternaci za Filipa posuneme Láďu o post dolů, Jarda Zmrhal přibyl jako ofenzivní hráč,“ vysvětlil Chytrý. „Stefana jsme na minulém srazu měli možnost vidět na tréninku a byli jsme s ním spokojení,“ dodal s tím, že se rozhodovalo mezi Simičem a plzeňským Lukášem Hejdou.

Trenéři už nyní spřádají plány na to, jak vyzrát na silnou Anglii. Ta zatím jede kvalifikací naprosto suverénně, zatím vždy nastřílela minimálně čtyři branky. Důležitý bude herní plán, jaký Češi na velký zápas zvolí. Půjde se po vzoru Slavie aktivním, agresivním a atletickým pojetím fotbalu?

„Agresivně ano. Ale hrajeme s jiným soupeřem, asi není cesta kopírovat Slavii. Oproti zápasu v Anglii (0:5), které se nepovedlo, jsme viděli největší problém ve hře s míčem. V tom musíme být silnější, pokusit se udržet míč a nebát se hrát dopředu. Přejeme si, abychom byli odvážní, nebezpeční a hráli o body,“ nastínil Chytrý.