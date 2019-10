EURO 2020 | Krejčí: Se Spartou jsme se vážně bavili. Brabec v Plzni asi nebyla špatná volba | iSport.cz

Užíváte si fotbal, když nyní pravidelně nastupujete?

„Radost mám z fotbalu pořád, jinak bych ho nedělal. Samozřejmě je příjemnější, když člověk nastupuje a je nápomocný týmu.“

Nebyl jste nervózní z toho, že jste dlouho nehrál?

„Není to příjemné. Ale snažil jsem se dělat všechno stejně. To znamená pracovat, makat a věřit, že šance přijde. Přišla několikrát na konci sezony, potom v přípravě, jelikož se zranil spoluhráč, jsem toho také docela dost odehrál. Věřil jsem, že dostanu možnost nastupovat v základu třeba hned na začátku sezony. To se bohužel nestalo, musel jsem počkat na svou šanci, která přišla teď. Snažím se ji využít přesvědčit trenéra, aby mě dal do dalších zápasů.“

Čím to, že z vás v Itálii udělali obránce?

„Máme takový způsob hry, že při ofenzivní fázi hrajeme spíš způsobem 4-3-3. Já jsem vlastně útočící hráč. Ale samozřejmě do defenzivy se pak musím zapojovat víc, než jako krajní záložník. Snažím se na tom pracovat, mám hodně individuálních tréninků, videí, kde se mi snaží pomoct a naučit mě, abych byl ve správném postavení. Není to úplně jednoduché, nejde o mou přirozenou pozici. Ale snažím se to vnímat a naučit se to.“

Je italská Serie A ideální soutěží pro učení defenzivy?

„Nemám moc možnost srovnávat to s jinými soutěžemi. Ale v Itálii se hodně dbá na taktiku, v defenzivě se klade důraz na detaily. Také kvůli tomu je trošku obtížnější nastupovat na pozici levého obránce.“

Bylo těžké si zvyknout?

„První zápasy i tréninky to bylo těžké, zvykal jsem si. Snažil jsem se přijmout všechny rady, nebo když jsem párkrát dostal vynadáno, si z toho vzít věci tak, abych byl týmu platný i na bekovi.“

Za co jste dostal vynadáno?

„Není to vyloženě jedna věc, žádné velké chyby, jde spíš o detaily. Často jsem dostával vynadáno, že jsem daleko od centrujícího hráče, že musím být blíž, dostoupit ho a dostávat ho pod tlak i za cenu toho, že mě třeba obejde, i když to také nechceme. Prostě být na větším riziku a hlavně soupeře nenechávat hrát jednoduché balony.“

Proti Laziu jste v Itálii dal svůj druhý ligový gól, trefil jste se téměř po třech letech. Zvedlo vám to sebevědomí?

„Býval jsem hodně produktivní, v Itálii jsem měl víceméně jen asistence, góly nepřicházely. Jsem rád, že mi tam gól padl, škoda, že nebyl vítězný.“

Navíc jste ho dal hlavou…

„To se mi naposledy povedlo snad za Spartu proti Slovácku, to už je hodně fousaté.“

It was the first goal for Ladislav Krejčí since December 2016 👍🏻 pic.twitter.com/YDV9jcH8x3 — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) October 6, 2019

Jak se vám to povedlo?

„Dostal jsem na půlce přihrávku od stopera, vzal si míč dovnitř hřiště. Potáhl jsem to doprostřed, přihrál střednímu záložníkovi, který to roztáhl na naše křídlo. Vtáhlo mě to do vápna. Náš hráč na křídle výborně udělal soupeře jeden na jednoho a posadil na mě krásný centr. Já si našel balon a uklidil ho do brány.“

Pomůže vám to do dalších zápasů?

„Uvidíme. Věřím, že jsem trenérovi alespoň zamotal hlavu a bude nad tím víc přemýšlet. Já dělám všechno stejně jako doposud. Trénuju, makám, když přijde šance, pokouším se ji využít. Víc se dělat nedá.“

Sparta mě v jednu chvíli lákala

Byl jste na odchodu z Boloni ve chvílích, kdy jste téměř vůbec nehrál?

„Určitě byly takové myšlenky, že odejdu. Vrátil jsem se do Boloni na přípravu a už jsem si myslel, že půjdu někam na hostování, kde bych hrál. Ale bylo mi řečeno, že klub se mnou počítá a nechce mě nikam pouštět. V tu chvíli nemáte na vybranou, musíte se kousnout a makat.“

Byl v létě ve hře i návrat do Sparty?

„Kontakt se Spartou proběhl. Nakonec to nedopadlo i proto, že Boloňa po přípravě řekla, že se mnou počítá. Seděl jsem s novým sportovním ředitelem, řekl mi, že se mu líbím a nechce mě nikam pouštět.“

Lákala vás Sparta?

„V jednu chvíli mě to lákalo hodně. Ale pak se to vyvinulo tak, že šance odejít ani nebyla. Boloňa řekla, že ne, a tím to skončilo.“

Byl návrat na Letnou ve hře víckrát?

„Bavili jsme se vážněji jednou, ale nakonec se nedohodli proto, že to Boloňa nechtěla udělat.“

Je zvláštní, že Jakub Brabec, váš velký kamarád a sparťanský odchovanec, zamířil z Turecka do Plzně?

„Byl v situaci, kdy se v Turecku nedostal na finální soupisku, znamenalo by to pro něj čtyři měsíce bez fotbalu. Kdo ví, jestli by vůbec mohl trénovat s áčkem. Hledal možnost, která by mu umožnila jít někam hrát. Bylo to asi čtyři dny do konce přestupového termínu, vybral si variantu Plzeň. Je to Kubův výběr, určitě neměl jednoduchou situaci. Když vidím, jak teď hraje a jakou pozici si vybudoval, asi to nebyla špatná volba.“

Zajímala mě Slavia na Interu

Co vás s reprezentací čeká proti Anglii?

„Anglie je favorit, bude to složitý zápas. Ale bylo by špatně, kdybychom se báli a šli prohrát. Tak do toho nikdo jít nechce, uděláme všechno pro dobrý výsledek. Nedokážu říct, jestli to bude výhra, remíza. Ale věřím, že na hřiště půjdeme všichni s tím, že do toho dáme maximum a uvidíme, na co to bude stačit.“

Dá se poučit z utkání v Anglii, kde Češi prohráli 0:5?

„Věřím, že celkově bude zápas jiný. Na jaře se hrálo venku ve Wembley, Anglii hnali diváci a hráči se chtěli převést. Věřím, že tady to bude naopak, my budeme hrát na krev, aby nám lidé pomohli.“

Může na velký tým fungovat recept Slavie, která hraje díky aktivnímu fotbalu vyrovnaně s nejlepšími evropskými kluby?

„Slavii samozřejmě sleduji, díval jsem se hlavně na její druhý zápas v Lize mistrů na Interu. Zajímalo mě to. Kluci u nás v kabině ještě před přípravou říkali, že když do Interu přišel Conte, překvapil je, jak hodně se s ním trénuje, jak jsou jeho hráči namakaní, naběhaní. Byl jsem zvědavý na to, jak to bude vypadat proti Slavii, která je na tom podobně. Nakonec Slavia dokonce Inter přeběhala, sehrála tam kvalitní, vyrovnané utkání.“

Měl výkon Slavie u vás v kabině velký ohlas?

„Spíš to bylo formou hecování. Vědí, že jsem hrál za Spartu, říkali mi, že hrál můj tým… (smích) Mělo to docela velký ohlas. Spoluhráči se divili, že dokázali hrát takhle fyzicky náročný fotbal proti Interu, který se bere jako fyzicky velmi vyspělý.“

Dokážete hrát takhle proti Anglii?

„Kluci ze Slavie si vyzkoušeli, že jde hrát proti týmům, jako je Dortmund nebo Inter. My, co působíme v zahraničí, jsme také už nějaké kvalitní zápasy odehráli. Všichni si ale uvědomujeme kvalitu Anglie, že musíme podat víc než stoprocentní výkon, aby to vedlo k úspěchu.“