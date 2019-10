EURO 2020 | Jankto: Češi makají dobře. O křiku trenérů, kouzlu Šilhavého i Slavii | iSport.cz

Už je znát nervozita, jak se blíží velký zápas?

„Úplná pohoda to není nikdy, připravujeme se už od pondělí. Čeká nás velice důležitý zápas, víme, že to pro nás mohou být plusové body. Když se nám podaří remizovat nebo dokonce vyhrát, absolutně to změní celou tabulku.“

V čem se dá poučit z utkání v Anglii, kde vám to nevyšlo a prohráli jste 0:5?

„Poučení tam bude dost. Do 25. minuty jsme tam hráli velice dobře, co se týká obranného bloku. V útočné fázi jsme toho moc nepředvedli. Koukali jsme na zápas Anglie s Kosovem, hráči Kosova hráli velmi odvážně, dali tři góly. Na druhou stranu jich pět dostali a dalších jim tam ještě mohli spadnout. Je to o tom, jakou zvolíme taktiku a jakým stylem do zápasu půjdeme. Musíme být agresivnější, efektivnější, ale také záleží na soupeři, co nám dovolí.“

Bude receptem větší odvaha a agresivita směrem dopředu?

„Může to tak být. Koukali jsme na video, že Anglie hraje hodně odvážně, ale když ztratí míč na vlastní polovině, dostala z toho hodně gólů.“

V národním týmu se vám daří, podílel jste se na šesti z posledních devíti českých kvalifikačních gólů. Čím to, že jste našel takovou pohodu?

„Je to tím, že hraju víc vepředu. V klubu hraju středního záložníka, nedostanu se tam tolik do finální fáze.“

Vyhovuje vám tahle pozice?

„Odmalička hraju tyhle dvě pozice, krajního nebo středního záložníka. V systému, co hrajeme v reprezentaci, si spíš vyberu tu levou stranu, už jsem na to zvyklý. S klukama si sedíme.“

Jaký podíl má na vašich výkonech trenér Šilhavý?

„Určitě velký. Je to trenér, který nám chce pomoct. Je přísný, co se týká tréninku, tam musí být velká disciplína. Ale také to umí odlehčit, mluví s námi, je v pohodě. Kvalitní trenér.“

Je pro vás důležité, že vám věří a drží vás v sestavě?

„Jisté místo určitě nemám, pokud budu hrát špatně, samozřejmě mě trenér rychle vyndá. Každý hráč dělá maximum, aby se v sestavě udržel. Ale je to reprezentace, stačí pár špatných výkonů a příště se ani nemusíte objevit v nominaci.“

Je znát rozdílný přístup, že trenér Šilhavý hráče podrží, zatímco jeho předchůdce Karel Jarolím je přísnější a hráče dostává víc pod tlak?

„Každý trenér to má nastavené jinak. Když na vás pořád křičí, nikomu to není příjemné. Neříkám, že to takhle bylo za pana Jarolíma. Byl to skvělý trenér, měl zase jiné přednosti, než má pan Šilhavý. Ale jsou to dva úplně odlišní trenéři.“

Funguje vám spolupráce s Patrikem Schickem?

„Hrajeme spolu odmalička, nastupovali jsme spolu ve výběrech, mládežnických reprezentacích, známe se od šesti let. Víme, co od sebe čekat, jak se druhý pohne, do jakého náběhu půjde nebo jestli to naopak chce do nohy.“

Cítíte se jako lídr týmu?

„Nejde úplně říct lídrem, na hřišti je nás jedenáct plus další na lavičce. Snažím se odevzdat maximum, pokud se mi podaří dát gól, jsou to pro mě plusové body. Ale je jedno, kdo branky střílí.“

Jste typem, co hodně burcuje spoluhráče?

„Bohužel nejsem. Odmala mi to všichni říkají, abych víc mluvil. Ale já nejsem takový typ, co by řval na hráče. Já za zápas řeknu dvě, tři slova - záda, sám a to je pomalu všechno.“

Vadí vám, když na vás někdo zakřičí?

„Mně to nevadí, fakt jsem na to zvyklý. Spíš poslouchám, než abych něco říkal.“

Jak na Angličany? Načapat je při chybách v rozehrávce, poodhaluje Jankto

Hodí se vám zkušenosti z těžkých zápasů s Brazílií, v Anglii nebo z předchozí kvalifikace s Německem?

„Stoprocentně. Narážel jste na Brazílii a Německo. Tam jsme hráli velmi dobře, ale vždycky dostali gól v 85, 86. minutě. To znamená, že musíme být koncentrovaní celý zápas. Jakmile na pět minut polevíme, takové týmy toho okamžitě využijí. Když dáte prostor Sterlingovi nebo Kaneovi udělat byť jen jednu akci, okamžitě vás potrestají. V tom se ještě musíme zlepšovat.“

Cítíte, že mužstvo se získanými zkušenostmi roste?

„Věříme si na každého. Jsme tým, který může leckde prohrát, ale naopak může trápit i velké týmy. To je trošku špatně, měli bychom se držet na nějaké střední výkonnosti. Tohle se nám poslední dobou daří, i když se prohrálo v Kosovu. Další zápasy – dvakrát Černá Hora a jednoho Bulharsko, jsme zvládli celkem s přehledem. Proti Bulharsku jsme vyhráli jen 2:1, ale mohli jsme dát klidně pět gólů. Chce si to udržet výkonnost, aby to nebylo nahoru, dolů.“

Hrajete raději proti silným celkům, nebo proti slabším soupeřům, ale s pocitem, že zápas musíte zvládnout?

„Nemám úplně rád soupeře, co jdou do kompaktního bloku a stojí na vlastním vápně. To třeba hraje Severní Irsko, proti kterému budeme hrát přátelák. To jsou většinou zápasy o jednom gólu, je to o hledání cestičky, jak se dostat do šance. Mám rád v uvozovkách anglický styl, kde hrajete nahoru dolů a fotbal je zajímavější.“

Sledujete jako slávistický odchovanec jejich úspěchy v pohárové Evropě?

„Koukal jsem na jejich zápas s Interem Milán, Borussii jsem viděl první poločas. To, co Slavia předvedla, bylo super. Ale je to jako u nás v reprezentaci. Nechali si dát v poslední minutě gól, kdy se zápasy rozhodují. V tom se my i Slavia musíme zlepšit.“

Mají výkony Slavie v Itálii ohlas?

„Hodně velký. S pár lidmi z Itálie jsem se o tom bavil, byli hodně překvapení, jakým stylem Slavia hrála. Hodně ji chválili, to mě potěšilo, asi jako každého slávistu.“

Všimli si i jejich atletického výkonu, kdy přeběhali Inter?

„O tom už na jaře mluvil tehdejší trenér Chelsea Sarri po čtvrtfinále Evropské ligy, že ještě neviděl takhle připravený tým. Něco podobného říkal i trenér Borussie. Tady vidíte, že Češi makají dobře, pak jde o kvalitu i práci s míčem, kde jsou tihle hráči lepší.“

Je to jediný způsob, jak se vyrovnat nejlepším týmům?

„Představte si, že bychom běhali stejně jako anglické nebo německé týmy. Přejely by nás. Musíme do toho dát maximum. Možná jsme horší s balonem, ale snažíme se to vynahradit tímhle.“

Slávistická obrana v reprezentaci? Jsou tam zajímavé varianty, směje se Kúdela

Ondrášek o fotbale v Americe: Trochu laxní, je to jiný svět

Krejčí na kraj obrany, Hovorka a Novák odpadli. S čím Češi vyrukují na Albion?