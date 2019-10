Česko - Anglie | Kurážný kapitán Darida: Nebudeme zalezlí, na 0:0 hrát nechceme | iSport.cz

Když hrál odchovanec Plzně naposledy kvalifikační zápas v Edenu, vyšvihl proti Německu náramný gól z dálky. Vzpomínky se samozřejmě vrátily. „Vzpomínám ale i na nadšení, na týmový a bojovný duch celého mužstva. Je jen na nás, abychom na to navázali,“ říká před zítřejší odvetou s Anglií, suverénem skupiny A.

Co udělat jinak, aby to nedopadlo jako v březnu ve Wembley, kdy jste prohráli 0:5?

„Nebudeme chtít Angličanům nabídnout tolik volného prostoru. Branky, které jsme inkasovali především ve druhém poločase, plynuly z chyb v přechodové fázi. Když jsme byli v obranném postavení otevření a ztratili jsme balon, tak Anglie, která je nebezpečná v rychlých protiútocích, nás trestala. To se nám zítra nesmí stávat.“

Co naopak bude platit na Anglii?

„Hrajeme doma, rozhodně nebudeme někde zalezlí. Jestliže ale budeme na balonu, tak se nesmíme nechat strhnout k nějakému bláznění. Aby obránci vyletěli ve dvou dopředu, a vzadu jsme měli otevřená okna. Musíme být připravení na to, že pokud ztratíme míč, musíme být dobře postavení, abychom zabránili přečíslením.“

Ale odvaha směrem k anglické brance je bezpodmínečnou nutností. Souhlasíte?

„Vždycky je lepší, pokud doma hrajete ofenzivně. I kvůli divákům je dobře, jestliže budeme ve vyšším postavení. Oni nás pak o to víc poženou. Pokud by se nám podařilo skórovat, bylo by to ideální. Víme, jakou má Anglie ofenzivní sílu, nicméně na 0:0 hrát nechceme.“

V březnu jste se vracel do reprezentace po zranění, chyběla vám zápasová praxe. Teď je vaše situace diametrálně odlišná, v Hertě se vám daří. Zúročíte svoji pohodu?

„Z osobního hlediska jsem v jiné situaci. V klubu jsem plně vytížený, navíc se nám daří. Psychicky jsem v pohodě, snad to bude vidět.“

Berete zápas s Anglií jako možnost získat bonusové body? Přece jen z hlediska postupových ambicí bude důležitější listopadový domácí zápas s Kosovem.

„Ano, může nám přinést bod, který se nakonec může ukázat jako zlatý. Tak k tomu i přistupujeme. Chceme uhrát nějaké body.“

Den před zápasem není vyprodáno. Jste z nezájmu zaskočení?

„Samozřejmě takovou informaci máme. Zároveň by ale mělo zbývat pouze pár lístků, do zápasu se to může změnit. Třeba nakonec vyprodáno bude. Ale i kdyby ne, tak věřím, že kulisa bude stejně dobrá.“

Když jste naposledy hrál v Edenu kvalifikační zápas, Německu jste vstřelil nádherný gól na 1:1, byť jste nakonec prohráli 1:2.

„Vzpomínám na to rád, gól se mi povedl. Vzpomínám ale i na nadšení, na týmový a bojovný duch celého mužstva. Podobné to bylo i v přípravném utkání proti Brazílii (1:3). Takový přístup k zápasu by mohl být vodítkem k úspěšnému výsledku. Je jen na nás, abychom na to navázali.“

