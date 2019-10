Česko - Anglie: Češi zářili! Nečekaný hrdina, pevná obrana i Masopustova houpačka | iSport.cz

Takový příběh si ani ve vlastní hlavě nedokázal představit. Zdeněk Ondrášek přiletěl z dalekého Dallasu, nominace se dočkal na poslední chvíli. Ač to úplně nečekal, na place proti silné Anglii dostal téměř půlhodinu prostoru, když vystřídal vyšťaveného Patrika Schicka. Jak v reprezentační premiéře dopadl? Při úvodním nadějnějším kontaktu šlápl na balon, vztekal se sám na sebe. Jenže parádní průnik Lukáše Masopusta při své první reprezentační střele uklidil do brány! „Neuvěřitelný večer,“ nechápal třicetiletý šutér.

Vladimír Coufal, Jan Bořil. Slávistické břitvy na krajích obrany se nezalekly ani na reprezentační úrovni. Proti Anglii zvládli náročný úkol, když krotili nebezpečná a sakra rychlá křídla Sancha se Sterlingem. Svou roli splnili, navíc vytrvale podporovali útočné akce českého týmu, kdykoliv to šlo. Včetně Alexe Krále, který teprve na konci léta zamířil do Moskvy, odehrálo těžké utkání v základu celkem pět slávistů. Na všech je znát, jak jim s velkými zápasy roste sebevědomí a i v národním týmu jsou čím dál platnější.

Pravý kapitán. Vladimír Darida zejména v prvním poločase vládl středu pole. Doplňoval Patrika Schicka, neustále presoval, nabízel se. Když získal balon, hru zklidnil a rozdával přesné pasy svým parťákům. Odvážně chodil do soubojů, několik anglických hráčů hru drobného, ale nekompromisního záložníka pocítilo na svou kůži. Po zranění se dostává zpátky do herní pohody a patřil k nejlepším hráčům na place. Sáhl si na dno fyzických sil, ale po náročné šichtě si vychutnával jednu z největších výher v kariéře.

Zejména v prvním poločase ukázal své přednosti. Uhrál několik velmi těžkých míčů, když na zádech udržel anglické stopery a dostal český tým do zajímavých ofenzivních akcí. Nejhezčí moment předvedl ve 41. minutě, kdy sám zatáhl balon po křídle a nebezpečně odcentroval. Lukáš Masopust bohužel v dobré pozici netrefil branku. Vyčerpaný odcházel lehce po hodině hry a bez gólového zářezu, svůj part ale uhrál víc než obstojně.

Masopustova houpačka

Lukáš Masopust začal nejhorším možným způsobem. Ve čtvrté minutě zbytečně podkopl Raheema Sterlinga a Angličané šli po penaltě snadno do vedení. Slávistické křídlo se ale nesložilo a nakonec vše odčinilo. Masopust ve zbytku utkání dřel do úmoru, aby svůj černý puntík odpracoval. V některých situacích (viz střela po Schickově akci) se zachoval zbrkle, ve druhém poločase pěknou střelou levačkou pořádně vyprášil rukavice Jordana Pickforda. Vše vyšperkoval krásnou gólovou nahrávkou v 85. minutě, když naservíroval vítěznou trefu Zdeňkovi Ondráškovi. Zkrátka zápas jak na houpačce, kdy se z velkého smutku dostal na vlnu ohromné euforie...