EURO 2020 | Takovou reprezentaci jsem neviděl, Anglii to bolelo, řekl nadšený Poborský | iSport.cz

Udělala vám reprezentace velkou radost?

„Samozřejmě velkou. Hlavně první poločas hráli kluci velice dobře, to bylo skvělé. Měli jsme dobrou přechodovou fázi, výbornou rozehrávku odzadu od gólmana. Musím říct, že takhle jsem český nároďák ještě neviděl rozehrávat. Měli jsme odvahu, byla vidět vůle, že chceme vyhrát, že nám nestačí ani remíza. Samozřejmě ve druhé půli jsme měli trošku štěstí, výborný Vaclík nás podržel. Když za tím kluci takhle šli, byli odměněni a nakonec z toho byla fantastická výhra nad Anglií.“

Kdy naposledy jste viděl, aby nároďák takhle zahrál?

„Proti takhle silnému soupeři už dlouho ne. Jsem rád, že se to obrátilo. Dostali jsme se skoro na pomyslnou hranu. Pokud bychom nepostoupili na tohle mistrovství Evropy, byla by to pro český fotbal obrovská tragédie.“

Kde se to v hráčích vzalo, že přehrávali Anglii, jednu z nejlepších reprezentací světa?

„Já to říkám pořád. Nemáme úplně špatné hráče. Česká liga je nějaká, když kluci vědí, co chtějí hrát, trenér to dobře postaví a naladí to na vítězství, což bylo vidět od první minuty, tak to jde. Zápas se vyvíjel naprosto špatně, v páté minutě jsme dostali gól z penalty. Na mužstvu to ale nebylo znát, hráči nepanikařili. Stále drželi míč na zemi, byli agresivní, dohrávali souboje, což jsem také dlouho neviděl. Do každého souboje šli s velkým důrazem, Angličany to hodně bolelo. Pak jsme za to byli odměnění.“