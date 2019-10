EURO 2020 | Šilhavý vsadí na Plzeň a kapitána Hušbauera: Prostor dostanou ostatní | iSport.cz

Prozradíte, jaká bude na Severní Irsko sestava?

„Dostanou šanci hráči, kteří nenastoupili s Anglií.“

To znamená, že v základní sestavě nahradí slávisty hráči z Viktorie Plzeň?

„Vychází to na ně, jsou to ti, o kterých jsem mluvil.“

Kolik uděláte změn?

„Připraveni jsou všichni hráči z kádru, všichni jsou fit. Jak už jsem říkal, dostanou prostor všichni hráči z kádru.“

Je těžké připravit tým na přátelské utkání po bitvě s Anglií?

„Samozřejmě to není úplně stejné utkání, jako když se hraje s Anglií o kvalifikační body. Po zápase, který jsme v pátek takhle zvládli, je vždycky dobrá atmosféra. Páteční výsledek byl velké překvapení, hra byla z naší strany také velmi dobrá. Kluci, co vyběhnou na trávník proti Irům, určitě budou chtít navázat na výkon z pátku a ukázat, že s nimi můžeme počítat. Také pro ně je to velká motivace, navíc hrají za nároďák, nikdo by to neměl odlehčit nebo k tomu špatně přistoupit.“

Co čekat od Severního Irska?

„Co jsme viděli jejich poslední dva zápasy s Německem a Nizozemskem, hráli velice dobře. Nebylo to jen o obranném bloku, Němce doma honili, měli dvě obrovské šance, nedali a pak dostali v 90. minutě gól na 0:2. S Nizozemskem hráli ještě v 90. minutě 1:1, ti se strachovali, aby vyhráli. Mají 12 bodů ve své kvalifikační skupině, to o lecčems hovoří. Jednoduché to nebude, musíme se přiblížit k takovému výkonu, jaký jsme předvedli s Anglií.“

Protočíte i brankáře?

„Platí to i pro gólmany, i když jsou tři. Pokud se nic nestane, neplánujeme je měnit po půlce. Chytat bude Pavlenka.“

Není trošku riziko, po úspěšném zápase takhle citelně protočit sestavu?

„Chemie týmu je hodně důležitá. S kolegy, co to společně táhneme nějakou dobu, razíme teorii, že charakter týmu je rozhodující. Co jsme k reprezentaci přišli, kluci to vnímají. Všichni se radujeme ze vstřeleného gólu, po úspěšném zápase a podobně. To je základ úspěchu. Porazili jsme Anglii, skvělý, ale takové týmy není úplně reálné zdolávat každý den. Týmovým duchem lze překvapit. Nemyslím si, že bychom riskovali, hráčům, kteří jsou tady, věříme, jsou plnohodnotnými členy kádru a dostanou prostor. Když nehráli, drželi palce, povzbuzovali, teď to bude opačně. Očekávám, že i v přáteláku to bude kompaktní a týmové.“

S jakým cílem jdete do utkání?

„Hlavně bych chtěl vidět radost a nasazení všech aktérů, hráčů, nás trenérů, diváků. Atmosféra nebude asi úplně podobná, jako proti Anglii. Ale způsob hry, ať nastoupí kdokoliv, chceme zachovat a na to klademe největší důraz, aby to tak bylo.“

Už jste vstřebal výhru nad Anglií?

„Ještě ne, teď ještě vnímám napětí před zápasem. Spíš k tomu dojde až po něm.