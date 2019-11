EURO 2020 | Král Everton neřeší: Na Anglii musíte být připravený. Z Ruska je nadšený | iSport.cz

V Rusku je spokojený. I proto, že cítí důvěru nového trenéra Domenica Tedesca a že se Spartak po rozpačitém vstupu do sezony zvedl. Navíc o záložníka moskevského klubu Alexe Krále se už má zajímat anglický Everton, vlasatý pracant ale interes z vysněné Premier League neřeší. Momentálně se soustředí na to, aby s národním týmem udělal ve čtvrtek poslední krok na mistrovství Evropy proti Kosovu. „Pro spoustu z nás je to jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu. Všichni chceme jet na EURO,“ burcuje Král.

Co se změnilo ve Spartaku po příchodu nového trenéra Domenica Tedesca?

„Celkově nám jeho příchod pomohl. Když přijde nový trenér, všichni jsou namotivovaní a chtějí ukázat, že patří do základní sestavy. To samé se stalo u nás. Přinesl nový impulz, novou chuť. Je vidět, že se zvedáme. Trochu jsme změnili rozestavení, máme trošku jinou taktiku. A vychází nám to.“

Poměrně pravidelně hrajete. Cítíte trenérovu důvěru?

„Jo. S vytížeností jsem spokojený. Doufám, že to takhle bude pokračovat. Jen své výkony potřebuji každý týden potvrzovat na hřišti a bude to dobré.“

Ostatně už probleskly zprávy o tom, že vás monitoruje třeba anglický Everton. Co tomu říkáte?

„Premier League je můj sen. Když chce někdo jít do anglické ligy, musí na ni být připravený. Já chci být hráč, který, pokud tam přijde, bude připravený hrát. Ne aby seděl na lavičce. Celou svou kariéru jdu postupnými kroky. Do léta stejně ani nemůžu přestoupit, v této sezoně jsem už nastoupil za dva kluby. Navíc je velký rozdíl, jestli o vás má někdo zájem, nebo před vás položí smlouvu a začne se jednat.“

Překvapilo vás, že je o vás zájem tak brzy po přestupu do Spartaku?

„Překvapilo, nepřekvapilo. Nepřipouštím si to, soustředím se na výkony ve Spartaku. Pokud jde jen o zájem, zbytečně bych se rozptyloval.“

Jaký je Tedesco trenér?

„Velmi kvalitní trenér, byť je mladý. Ve čtyřiatřiceti už má ale spoustu zkušeností, vedl například Schalke. Myslím, že se k našemu mladému týmu hodí.“

Zvedla se nálada ve Spartaku po posledních úspěšných výsledcích?

„Jo. Potřebovali jsme začít vyhrávat. Nejdřív jsme remizovali, potom se nám povedlo porazit v derby Lokomotiv 3:0, což nám dodalo další impuls. Pokračujeme dál v ruském poháru. Jsme nyní šestí, ambice máme ale mnohem vyšší. Prvních pět týmů je odskočených, zbytek je našlapaný na několika bodech. Jednou prohrajete, jste třináctí. Jednou vyhrajete a jste šestí. Před námi je ovšem ještě polovina soutěže, ještě je dost času. Chceme hrát samozřejmě o titul.“

V Rusku jste pár týdnů. Jaké máte celkově dojmy?

„Jsem nadšený. Z toho, jak trénujeme, kvalitou ligy. Všechno je skvělé. Myslím, že jsem se přizpůsobil dobře. Přesně tohle mi vyhovuje. Máme nový stadion, vedle něj jsou vyhřívaná hřiště, na kterých trénujeme. Zázemí je na špičkové úrovni.“

Jste v očekávání, jak přežijete ruskou zimu?

„Paradoxně v Moskvě je teď tepleji než v Praze. Nejhorší teprve přijde. Spíš je mi zima tady (úsměv). Co jsem se bavil s klukama, nejhorší mrazy dorazí koncem prosince a v lednu. V tu dobu ale budeme na soustředění v teple. V tu nejhorší zimu v Rusku nebudeme. Kluci ale tvrdí, že nadcházející zima má být mírnější. Ale nejsem si úplně jistý, co pro Rusy znamená teplejší (smích). Jsem na to zvědavý.“

Pojďme k reprezentaci. Ve čtvrtek hrajete proti Kosovu, kde jste v září prohráli. Co vás z tohoto utkání varuje?

„Kosovo bylo namotivované a celkově bylo dravější. My měli šance, které jsme neproměnili. Pak jsme dostali dva góly po naší nepozornosti. Náš výkon nebyl tak přesvědčivý jako s Anglií nebo ve druhé půli se Severním Irskem. Věřím, že jsme poučení. A musíme být. Všichni chceme jet na EURO. Pro spoustu z nás je to jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu. Pokud vyhrajeme, není co řešit. Nejsme momentálně nastavení tak, že by se to nepovedlo.“

Je těžké bude se na takový zápas nachystat v hlavě?

„Bude to hodně podobné zápasu s Anglií. Možná ještě o něco těžší. Teď musíme, s Anglií jsme mohli. Nikdo nám moc nevěřil. Když vás někdo podceňuje, máte obrovskou chuť mu to vrátit. Ale hodně z nás má odehráno spoustu těžkých zápasů, nebude to pro nás nic nového.“

Mělo v Rusku ohlas, že jste porazili Anglii?

„Jo. Už po zápase mi kluci z kabiny psali, že je to pecka, a gratulovali. Sledují to.“

Dodal vám kuráž výkon a výsledek s Anglií?

„Dal nám sebevědomí a taky nám poskytl obrázek, jakým způsobem se chceme prezentovat. Zápas s Anglií měl z naší strany všechno, co měl mít. Dravost, sebevědomí. Přesně tohle chceme předvádět v budoucnu.“

Je podobný stylu Slavie, že?

„Slávistů bylo v sestavě několik, plus já, který jsem ve Slavii nedávno byl. Takže i tím bylo dané, jakým stylem budeme hrát. Pokud to vychází, proč ne.“

Co vůbec říkáte na to, jak se Slavia prezentuje v Lize mistrů?

„Trošku mě mrzí, že přes výborné výkony mají jen dva body. Zasloužili by si daleko víc. Věřím, že v dalších zápasech získají další body.“

V neděli jste se byl podívat na Slavii s Teplicemi. Jaké to pro vás bylo?

„V sobotu večer jsme odehráli zápas, v neděli ráno jsem přiletěl do Prahy. Zrovna se to sešlo tak, že hrála Slavia s Teplicemi, moje bývalé týmy. Bylo to příjemné.“