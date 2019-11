EURO 2020 | Ondrášek: Barva českých dresů? V patnácti jsem si ji chtěl dát na hlavu | iSport.cz

Jedenáctého října slavně zpražil vítězným gólem Anglii, o osm dní později mu skončila klubová sezona. Zdeněk Ondrášek nezvládl s Dallasem v první kolo play off v MLS, se Seattlem padl v prodloužení. Před čtvrteční klíčovou partií s Kosovem o postup na mistrovství Evropy vypadl třicetiletý fotbalista z herního rytmu. Jako problém to ale nevidí. „Cítím se dobře. Samozřejmě mi zápasy chybí, už se nemůžu dočkat čtvrtku. Jestli dostanu šanci, tak se budu moc těšit na hřiště,“ říká reprezentační útočník.

V obsáhlém rozhovoru mluví také o kamarádství s hokejistou Radkem Faksou, o náročných českých fanoušcích a také se vyjadřuje k nové zelené sadě venkovních dresů národního týmu. „Takovou barvu jsem měl odjakživa rád. Někdy v patnácti letech jsem si ji chtěl dát na hlavu, ale naštěstí mi to táta nikdy nedovolil,“ směje se.

Jaké to je končit sezonu v polovině října?

„Nové. Ale zase to není takový rozdíl oproti Norsku (působil v Tromsö). Tam se hrálo od března do konce listopadu. Teď to bylo způsobené tím, že jsme vypadli v prvním kole play off. Obecně ale nemám rád dlouhé volno mezi koncem a začátkem sezony. Nyní budu mít dva měsíce. Na to nejsem zvyklý.“

Poslední zápas jste odehrál 19. října. Budete mít téměř měsíční herní výpadek. Není to před klíčovým zápasem s Kosovem problém?

„Uvidíme. První týden jsem trénoval víceméně sám, protože pravidla MLS jsou taková, že pokud vypadnete, všichni musí mít povinně týden volno. Trochu jsem se dal do kupy, odpočinul si, ale zároveň se hýbal. Pak jsme s Dallasem znovu začali trénovat. Následně jsem se přesunul do Evropy, od minulého pondělí jsem trénoval v Krakově s Wislou. Cítím se dobře, ale samozřejmě mi zápasy chybí, už se nemůžu dočkat čtvrtku. Jestli dostanu šanci, tak se budu moc těšit na hřiště.“

Asistent trenéra Jiří Chytrý říkal, že o tom, koho postaví na hrot, se rozhodnou také dle výkonnosti v tréninku. Je znát, že se s Michaelem Krmenčíkem perete o místo?

„Každý chce v tréninku ukázat, že je dobře připravený. S Krmim jsme se ale ještě neprali. (usměje se) Ale vážně, je vidět, že během tréninku chceme ze sebe vydat všechno. Oba toužíme proti Kosovu hrát.“

Pokud by trenérský štáb ukázal na vás, co by to pro vás znamenalo?

„Že musím udělat všechno proto, abychom dali pár gólů a vyhráli.“

Famózním reprezentačním debutem proti Anglii, kdy jste vstřelil vítězný gól, jste si výkonnostní laťku nastavil hodně vysoko. Jak složité bude na takovou parádu navázat?

„Takhle na to nekoukám. Výhru vydřeli všichni kluci, nejen já. Navíc vím, jací jsou čeští fanoušci. Co bylo, bylo. Je to za námi, byť to bylo moc hezký. Čeká nás nový zápas, úplně jiný než s Anglií. Zase tam nechám všechno. Pak to ti, kteří fotbalu rozumí, náležitě ocení.“

Myslíte, že český fanoušek je nadmíru kritický?

„Spíš jim nejvíce rozumím. (směje se) V Norsku jsem vůbec nevěděl, co křičí. V Americe z hlediště něco pochytím. V češtině ale slyšíte všechno, i když nechcete. V tom je největší rozdíl.“

Jaký ohlas vyvolal v Americe vítězný gól proti Anglii?

„V Dallasu se všichni seběhli do kanceláře, stáli u jednoho počítače a dívali se. Prošlo to novinami, psalo se o tom na stránkách MLS. Ne každý má reprezentační debut ve třiceti letech a k tomu se mu povede dát gól. Byla to novinka, i pro Američany. Všichni mi gratulovali. Nicméně jeden zápas kariéru nedělá. Užil jsem si to, pár dní si to vychutnal a za týden přišla studená sprcha. Vypadli jsme v prvním kole play off se Seattlem (4:3 po prodloužení). No co, nahoru a dolů. Teď se snažím být, co nejlépe připravený na nároďák.“

Jak se v Dallasu bralo vyřazení z play off? Panovalo velké zklamání?

„Neodehráli jsme vůbec špatný zápas. Byť jsme byli outsideři, tak vzhledem k průběhu utkání bylo vyřazení velké zklamání. Ale odešli jsme s hlavou nahoře, v klubu to nakonec brali pozitivně. Mužstvo bylo hodně nové. Náš trenér Luchi González dostal v MLS první smlouvu, předtím byl v Dallasu v akademii. I pro něj byla celá sezona úspěšná.“

Musí být kruté zvládnout dlouhou základní část sezony, postoupit do play off a pak vypadnout v jediném utkání prvního kola.

„Já nevím, play off na jeden zápas… Je to takový všelijaký. Minulou sezonu bylo první kolo na jedno utkání, pak se už hrálo doma venku. Nyní bylo play off kompletně na jeden zápas. Prý kvůli reprezentační přestávce. Nejlepší hráči by odjeli. A kdyby se hrálo po pauze, zase by sezona trvala moc dlouho. Navíc v Kanadě může být na začátku prosince klidně minus dvacet. Ptal jsem se, proč se finále nehrálo na neutrálním stadionu. Bylo mi to vysvětleno tak, že kdyby byl poslední zápas sezony naplánovaný do New Yorku a ve finále by se utkaly Los Angeles se Seattlem, fanoušci by museli letět skoro přes celou Ameriku. Vezměte si, že letos bylo ve finále Toronto, které ani jeden zápas play off nehrálo doma. To musí být pro fanoušky strašně kruté. Ale Amerika je tak velká, najít nejlepší řešení je strašně těžký.“

V Dallasu je brutální konkurence dalších sportů. Jak je fotbal v Texasu oblíbený?

„Stejně jako v celé Americe, asi číslo pět. Nějaké fanoušky máme. Když měl přiletět Zlatan Ibrahimovic, těšil se na něj plný stadion, ale on nakonec nepřijel. Lidi byli zklamaní. Pak ještě přišli na Carlose Velu z Los Angeles. Jinak diváků nechodí extra moc. Navštívil jsem zápas amerického fotbalu, na Cowboys přišlo devadesát tisíc lidí. To je úplně jinej svět.“

Chodíte i na jiné sporty?

„Ano, na basketu jsem byl. Strašně rád chodím na hokej, párkrát jsem zašel. O NFL jsem mluvil. Nebyl jsem na baseballu, ale jen proto, že mě moc neláká. Šel bych na pět minut, mrknul se na homerun a mazal domů. Jenže mi bylo vysvětleno, že bych taky mohl čekat tři hodiny. Byl jsem se projet na koních, v Texasu je to povinnost.“

Jednou ze stálic hokejového Dallasu Stars je Radek Faksa. Jste spolu v kontaktu?

„Jo, Radek je fajn kluk. Mám jeho dres. V květnu jsem byl s klukama na obědě. Nejen s Radkem, ale taky s Romanem Polákem a Martinem Hanzalem. Snažíme se vzájemně povzbuzovat. Upřímně říkám, že před klukama klobouk dolů. Když vidím jejich tréninkové plány, rozpis zápasů… To je neuvěřitelný. Borci hrají každý druhý den. Nedávno hráli v sobotu v jednom městě, v neděli zase v jiném. Vážně klobouk dolů. Času moc nemají. Trénink, odpočinek, zápas. Druhý den odlet jinam. S Radkem si píšeme, podporujeme se.“

Zpátky k fotbalu: nakolik MLS poznamená případný odchod Ibrahimovice?

„Liga musí přivést hvězdy z Evropy. Nejde jen o Zlatana. Skončil Rooney, skončil Schweinsteiger. Zůstane jen Nani s Velou. MLS potřebuje víc. Předpokládám, že David Beckham někoho přivede do Miami.“

Co vám rok v MLS dal po profesní stránce?

„Že se člověk nemá nikdy vzdávat. Čtyři měsíce jsem seděl na tribuně, existovala varianta, že bych to vzdal. Ale kvůli rodině, přítelkyni i spoluhráčům jsem vydržel. A za další čtyři měsíce jsem byl v reprezentaci.“

Do Dallasu se vracíte, nebo budete přes zimu zvažovat jiné, dost možná lepší nabídky?

„Nic takového v hlavě nemám. Dokonce mám na leden koupenou letenku do Dallasu. Mám smlouvu na příští rok, navíc klub má opci. Vůbec mi nepřišlo do hlavy, že bych tam neměl letět.“

Reprezentace odtajnila novou sadu venkovních dresů. Jak se vám líbí?

„Je to něco jinýho. Slyším od přátel a od rodiny, že je to šokující změna. Červená, modrá a bílá byla na dresech vždy. Ovšem v každém zápase je to o výkonu na hřišti. A jestli budeme mít takové dresy, nebo jiné, je mi celkem jedno. Nedělal bych z toho velkou věc, jakou z ní lidi dělají. Vždyť je to sada na venkovní zápasy.“

Zaznamenal jste negativní ohlasy na sociálních sítích?

„Tam ne, na sítích je každej strašně chytrej. Ale mám přátele, rodinu. Když to viděli, ptali se, co to je.“

Co jste jim řekl?

„Že se to takhle vymyslelo. Jak říkám, vědu bych z toho nedělal. Doma budeme hrát v klasických dresech.“

A vám se nová kolekce líbí?

„Upřímně?“

Jistě.

„Takovou barvu jsem měl odjakživa rád. Někdy v patnácti letech jsem si ji chtěl dát na hlavu, ale naštěstí mi to táta nikdy nedovolil. Místo toho jsem se oholil. Člověk chce zkusit všechno. (směje se). Kdybychom ale měli růžové, to bych už možná změnil názor.“

