Česko - Kosovo: Kuka: Krmenčík? Sto procent důvodů, aby s Kosovem začal. Žasne nad Slavií | iSport.cz

Jde o jeden z mála otazníků, který český trenérský štáb řeší. Nasadit v klíčovém kvalifikačním boji proti Kosovu do útoku Michaela Krmenčíka, nebo Zdeňka Ondráška? První má s těžkými boji na mezinárodní scéně víc zkušeností a hraje doma v Plzni, druhý kandidát zase oslnil na minulém srazu, kde ve své reprezentační premiéře sestřelil Anglii. „Přiklání se to ke Krmenčíkovi,“ tvrdí pro iSport premium Pavel Kuka, vicemistr Evropy 1996 a dlouholetý útočník reprezentace. Vyzdvihuje i výkony současné Slavie, především ten poslední v Lize mistrů na Barceloně.

Chceme hrozit ze standardek. Kosovo je nebezpečné i bez Muriqiho, předesílají Češi

Co bude na Kosovo lepší varianta do útoku - Michael Krmenčík, nebo Zdeněk Ondrášek?

„Asi záleží na současné formě hráčů, to vidí trenéři v tréninku. Vzhledem k tomu, že se hraje v Plzni, asi se to přiklání spíš ke Krmenčíkovi. Je to hráč, který je daleko víc vyzkoušený, má víc gólových zářezů, zkušeností v mezinárodním fotbale, to znamená i v evropských pohárech.“

Může v rozhodování hrát i roli to, že Ondrášek je po vyřazení z play off v Americe měsíc bez ostrého zápasu?

„Samozřejmě. To je bohužel daň za tyhle soutěže. Plzeň, stadion, prostředí i herní praxe hrají pro Krmenčíka. Je to sto procent důvodů pro to, aby začal.“

Jak moc bude chybět zraněný Patrik Schick?

„Už jen pro to, že jeho jméno budí u soupeře respekt, tým se na hráče spoléhá, že zúročí práci celého mužstva. Zdravotní problémy jsou věc, kterou neovlivníme, musí se počítat s tím, že někdo může vypadnout. Od toho je široký kádr a mělo by být v kvalitách hráčů, aby Patrika alespoň částečně nahradili.“

Vrací se Michael Krmenčík na úroveň, na které byl před zraněním kolene?