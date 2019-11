Česko - Kosovo: Soupeře nesnáší i prezident. Hrozí drsné tresty | iSport.cz

„Chtěl bych požádat všechny české fanoušky, aby se zdrželi ve spojitosti s Kosovem jakýchkoliv, zejména politických, narážek, projevů a gest, ať už ve formě slovní nebo v písemné či grafické formě na transparentech nebo nápisech na oblečení,“ prohlásil před zápasem české reprezentace s Kosovem šéf FAČR Martin Malík.

Hlava českého fotbalu dobře ví, proč se na fanoušky obrací zrovna před tímto zápasem. Kosovo v Česku nepatří mezi nejpopulárnější země i díky početné srbské menšině a dlouhodobě dobrými vztahy se Srbskem. Pro připomenutí: Kosovo vyhlásilo v roce 2008 nezávislost na Srbsku, kterou Bělehrad dodnes odmítá uznat.

„Jsem přesvědčen, že to poslední, co by kdokoliv chtěl, je bodový postih vůči českému národnímu týmu, který by v konečném důsledku mohl znamenat třeba i nepostup na EURO 2020. Ze strany UEFA jasně zaznělo, že projevy jakéhokoliv rasového nebo politického podtextu k fotbalu nepatří a nebudou tolerovány. UEFA je připravena sáhnout k exemplárním trestům,“ dodal Malík.

Prezident: Váleční zločinci

Jedním z nejhlasitějších odpůrců Kosova v Česku je rovnou hlava státu. Prezident Miloš Zeman dokonce v půlce září, jak jinak než při návštěvě v Bělehradu, otevřel debatu, zda by Česko neměl vzít uznání Kosova zpět.

„Haagský tribunál nedávno vydal zprávu, ve které vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. A myslím, že kosovský premiér (Ramush Haradinaj – pozn. red.) na to konto rezignoval. Dovolte mi vyjádřit, byť osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí,“ prohlásil tehdy prezident s tím, že počítá třeba s podporou ministra kultury a bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.

Se svou snahou ale neuspěl. Po schůzce nejvyšších ústavních činitelů o měsíc později ministr zahraničí Tomáš Petříček prohlásil, že otázka „není na stole.“

Vstupenky na občanku

To ale skupinkám fanoušků nezabrání vyjádřit svůj názor. V předvečer prvního utkání v Prištině dokonce několik Čechů zatkla policie.

„Zatčení můžeme potvrdit. Tato skupinka měla u sebe dron, srbskou vlajku a také transparent s nápisem Kosovo je Srbsko. Zároveň u nich byla objevena pyrotechnika a nože,“ řekl tiskový mluvčí svazu Michal Jurman.

Na zadržení českých fanoušků reagovali při domácím kvalifikačním utkání s Portugalskem srbští příznivci. Na stadionu v Bělehradu roztáhli transparent „Děkujeme vám za boj pro Kosovo!“ a v hledišti se objevilo i několik českých vlajek s nápisem „Díky“.

Vstupenky na klíčový zápas se prodávají jen českým fanouškům. K dostání jsou nyní už jen v pokladnách plzeňského stadionu, kde je možné si osobně vyzvednout také dříve rezervované lístky. Výdej je jen proti občanskému průkazu.

„Každá vstupenka je spárovaná s číslem občanského průkazu, který je zároveň zapotřebí mít u sebe při kontrole u vstupu na stadion,“ uvádí FAČR v pokynech pro diváky. Fanoušci hostí si lístky mohli pořídit jen přes svou asociaci. Možnost prodeje pouze Čechům proti občanskému průkazu napovídá, že na tribuny se má dostat pokud možno co nejméně v Česku žijících Srbů.