EURO 2020 | Peníze pro Čechy až po EURO. Kolik milionů Šilhavý rozdělí hráčům? | iSport.cz

Listopad je v půlce, ale na Strahov už zaťukaly Vánoce. Dárek od UEFA má hodnotu nejméně 236 milionů korun, které padnou na náklady, odměny pro tým a rezervu pro asociaci. Tyto peníze se rozdělí až po turnaji a jdou z jiného šuplíku než prémie pro hráče za úspěšnou kvalifikaci.

Nejprve k bonusům za kvalifikaci. Ty vycházejí z předem dohodnutého prémiového řádu. Za prohru nula, za remízu 75 tisíc korun, za výhru 150 tisíc korun na hráče. Po každém zápase se však až dosud vyplácela pouze polovina (ti nejvytíženější tedy dostali za pět výher 375 tisíc korun), ta druhá byla podmíněna postupem na turnaj. To se ve čtvrtek naplnilo, a tak hráčům zbývá vyplatit druhou půlku odměn, tedy dalších 375 tisíc. A ještě 75 či 150 tisíc přibude v případě remízy, respektive výhry v Bulharsku.

Dohromady tedy teoreticky až 525 tisíc korun pro ty nejlépe odměněné.

Hezké peníze, ovšem pořád stále jenom drobné ve srovnání s tím, co přijde po EURO. Tam nebude milion pro nejlepší hráče žádný velký peníz.

Coby základ se totiž vezme celková odměna od UEFA. Tedy jistých 9,25 milionu euro (cca 236 milionů korun), které se mohou rozrůst o bonusy za výsledky (viz tabulka). Od těch se odečtou náklady, tedy ubytování, pronájem ploch, doprava, presscentrum apod., a zbytek se rozdělí mezi hráče a realizační tým na jedné straně a asociaci na druhé. A to přibližně jedna ku jedné. Ovšem s tím, že pokud by hráči požadovali ještě vyšší než velký komfort, tyto náklady „za luxus“ půjdou z jejich části odměn.

Fotbalová asociace naproti tomu hodlá ušetřit na některých výdajích, které v minulosti asociační účet slušně provětraly. „Nechci jít cestou českých domů. Aktivity zaměříme spíš na fanoušky zde v Česku, v místě konání připravíme skromnější pozornost pro naše sponzory,“ říká předseda Martin Malík.

To, kolik po odečtu nákladů zbude k rozdělení, se těžko odhaduje. Hodně to ovlivní los. „Varianta Mnichov, Budapešť bude třeba levnější než Řím, Baku,“ vysvětluje Malík.

I tak se dá odhadnout, že hráči, trenéři, lékaři, maséři, kustodi a další kolem národního týmu se podělí o nějakých 70 až 90 milionů korun. O konkrétních odměnách tradičně rozhoduje trenér ve spolupráci s manažerem týmu, tedy pánové Jaroslav Šilhavý a Libor Sionko. A bývá pravidlem, že kouč si přijde na dvojnásobek toho co největší hvězdy.

Například po úspěšném Portugalsku 2004 trenér Karel Brückner rozděloval 160,5 milionu korun, to proto, že tým došel v turnaji daleko. Kouč si měl polepšit o 15 milionů, opory Nedvěd a spol. braly 7,5 milionu. Michal Bílek v roce 2012 prý bral devět milionů, hvězdy o polovinu méně. A naposledy Pavel Vrba rozděloval podle odhadů přibližně 75 milionů, není však známo, kolik komu připadlo.

EURO a peníze Fáze Miliony eur Miliony korun Prémie za postup 9,25 236 Výhra ve skupině 1,5 38 Bod ve skupině 0,75 19 Postup ze skupiny 2 51 Osmifinále 3,25 83 Čtvrtfinále 5 128 Semifinále 7 179 Finále 10 256

Odměny pro hráče za kvalifikaci:

Výhra - 150 000 Kč

Remíza - 75 000 Kč

Pozn.: Po každém zápase, v němž vznikl nárok na odměnu, dostali hráči polovinu částky. Druhá polovina byla podmíněna postupem na EURO.

Odměny pro hráče a realizační tým za EURO:

Celková částka od UEFA (236 milionů korun + případný bonus za výsledky) se poníží o náklady.

Zbytek se rozdělí na dva přibližně stejné díly. O jeden se podělí hráči a realizační tým, druhý zůstane v pokladně FAČR.

O odměnách pro hráče a realizační tým rozhodují trenér a manažer reprezentace. Zvykem bývá, že kouči přísluší dvojnásobek odměny pro nejlepší z hráčů.

