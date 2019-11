Bulharsko - Česko: Kolářova hořká premiéra, ofsajd a málem kiks | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56. Božikov Hosté: Sestavy Domácí: G. Georgiev – S. Popov, Božikov, Terziev, Zanev – Malinov (89. Cvetkov), Kostadinov – I. Popov (C) – Despodov (69. Krajev), Marcelinho, Wanderson (72. Nedělev). Hosté: O. Kolář – Kadeřábek, Čelůstka, Kúdela, Bořil – T. Souček, Král (71. Hušbauer) – Ševčík (66. Masopust), Darida (C), Jankto – Ondrášek (80. Doležal). Náhradníci Domácí: Dimitrov, Iliev, Isa, Ivanov, Krajev, Mihajlov, Nedělev, Slavčev, Popov, Čorbadžijski, Cvetkov, Iliev Hosté: Pavlenka, Vaclík, Brabec, Coufal, Doležal, Hušbauer, Kalas, Kalvach, Krejčí, Krmenčík, Masopust Karty Domácí: Kostadinov, G. Georgiev Hosté: Kúdela, Jankto Rozhodčí Karasev – Demeško, Gavrilin (všichni RUS) Stadion Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofia

Česko prohrálo na závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy potřetí. Účast na turnaji si zajistilo už ve čtvrtek, kdy doma porazilo Kosovo 2:1.

Máte za sebou reprezentační premiéru. Štve vás, že byla neúspěšná?

„Je to pro mě hořké. Nepředstavoval jsem si, že bude takový průběh zápasu a ve finále že prohrajeme. Byl jsem natěšený, že jsem dostal šanci, jenže konec je hořký.“

Rozhodující a jediný gól jste inkasoval z ofsajdu...

„Celou dobu jsem si myslel, že jde o ofsajdové postavení. Přišlo mi to divné, protože jsme byli hodně vysoko a Božikov hlavičkoval úplně sám. Samozřejmě mě to mrzí, ale zápas jsme si prohráli sami. Nehráli jsme vůbec dobře.“

Hned na začátku utkání jste riskantně rozehrával. Balon se vám trochu zasekl, málem vám záměr nevyšel. Byl jste nervózní?

„Popravdě, byl jsem hodně nervózní. Chytat za český národní tým je něco neuvěřitelného. A k tomu momentu, vyšlo to jen tak tak. Lidi jsou ode mě na takové věci zvyklí. Hraju na riziko. Nicméně nervozita na mě byla vidět, netrefil jsem dva tři výkopy. Těžko jsem do zápasu dostával, moc práce tam nebylo.“

Jak jste se cítil na prázdném stadionu?

„Na jednu stranu jsem byl rád, že jsem byl na hřišti slyšet a organizoval obranu. Nicméně je smutné, když na stadionu nikdo není. Podobný zápas jsem zažil proti Liberci, také to bylo bez lidí. Připomíná to atmosféru přáteláku.“

Mohlo to mít vliv na výkon?

„Určitě ne. Na hřišti jsme od toho, abychom předvedli maximální výkon, a zápas zvládli. Prohráli jsme si to sami, hráli jsme špatně. Jedeme z Bulharska poražení. Na konci jsme nějaké vyložené šanci měli. Suk (Souček) tam měl hlavičku, Doly (Doležal) zase vysoko přestřelil. Ovšem nemůžeme spoléhat, že na konci dáme gól. Kdybychom hráli od začátku, tak jak umíme, zápas zvládneme.“

V čem byl největší problém?

„Nebylo to moc o fotbale, byl to spíš boj. Měli jsme spoustu ztrát, proto se hrálo hodně ve středu hřiště. Obě mužstva měla standardní situace, Bulharsko ji využilo. Pro diváka to moc nebylo.“

Potřebuje mít tým nůž na krku, aby ze sebe vyždímal maximum?

„To si nemyslím. V každém zápase musíme předvést stoprocentní výkon. Ať je to přátelák, nebo kvalifikace. Každý zápas musíme hrát úplně stejně a ukázat, že jsme v reprezentaci právem.“

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do hry?

„Včera večer mi trenér volal, že nastoupím. Prý si to zasloužím po tom, co se nyní děje. Byl jsem hrozně rád a ze začátku hodně zaskočený.“

Trenér vám telefonoval?

„Jo, ať za ním přijdu. Byl jsem na pokoji, odpočíval jsem, tak mi volali. Byla to příjemná zpráva, byť jsem ji pobíral hůř. Ale ráno jsem si říkal, že jsem připravený a že se těším.“

Nyní jste čtyři gólmani, kteří se poperou o mistrovství Evropy. Přemítal jste o tom, že si můžete výkonem říct o nominaci?

„Euro je za delší dobu, musím pořád předvádět pořád stoprocentní výkony. Bud rád, když na turnaj pojedu. Je to jen o mně.“

Už jste v kabině probírali, v jakých městech by bylo dobré hrát?

„Mně to je jedno. Zápasy budou parádní.“