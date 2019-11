EURO 2020 | Slováci v TV bavili: Kdo to pochopí? O EURO bychom hráli i bez bodu | iSport.cz

„I když Albert Einstein zemřel už v roce 1955, tak v této kvalifikaci platí všeobecná teorie kvalifikační relativity,“ odpálil téma po skončení přenosu duelu Slovensko - Ázerbájdžán (2:0) na STV1 komentátor Marcel Merčiak.

„Před dneškem bylo jasné, že se hraje o 20 přímých postupových míst. Že 16 týmů už nemůže postoupit na EURO, ale dalších 16 stále ano…“ vykládal pobaveně.

„Fanoušci musí pochopit nepochopitelné, že Slovensko skončilo na třetím místě skupiny v Lize národů, na třetím místě kvalifikační skupiny… a představte si, i kdybychom nezískali ani jeden jediný bod, i tak bychom byli v baráži,“ konstatoval Merčiak.

„Soupeře těžko vybírat, bylo nám to nějak přidělené. Přiznám se, že Marcel mi to před zápasem asi dvacet minut vysvětloval, nebylo to jednoduché,“ přizvukoval komentátorovi expert a bývalý reprezentant Marián Zeman, že sám postup do play off Ligy národů, přes které vede ještě jedna cesta na EURO, těžko chápal.

A stejně na tom byl i host v televizním studiu, někdejší slovenský útočník Róbert Vittek: „Potřeboval bych to asi ještě jednou zopakovat, bylo to vyčerpávající… Opravdu nepochopitelné i pro mě, tyhle kalkulace…“

Slovenské rozebírání Ligy národů náramně pobavilo fanoušky, šance na EURO ale každopádně žije. V semifinále play off Ligy národů Slováci 26. března 2020 přivítají Irsko, případným soupeřem pro finále jejich divize B bude lepší z dvojice Bosna a Hercegovina - Severní Irsko. Jestli by hráli doma, nebo venku, se rozhodne při pátečním losu.