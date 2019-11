EURO 2020 | České reakce na los. Cíl je postup ze skupiny, řekl trenér Šilhavý. Co hráči? | iSport.cz

Národní tým se znovu podívá do slavného Wembley, kde se stejně jako v kvalifikaci postaví silné Anglii. K tomu Chorvatsko, se kterým Češi hráli před čtyřmi lety na EURO ve Francii (2:2). K tomu přibude z play off Ligy národů ještě jeden nepříjemný soupeř.

„Anglie ve Wembley bude zase těžký soupeř, Chorvatsko to samé. Ale když se podívám na další skupiny, je těžké si vybírat a říkat, ta je hratejnější, než tahle. Bereme to jako fakt, s pokorou, cíl je postup ze skupiny. O to se budeme prát, věřím, že budeme dobře připravení, aby se nám to mohlo podařit,“ reagoval na los červnového turnaje trenér Jaroslav Šilhavý.

Co prohlásili další členové českého reprezentačního týmu?

Zdeněk Ondrášek (útočník)

„Já jsem rád, ta skupina se mi líbí, věřím, že i všem českým fanouškům. Budeme hrát v Glasgow a Londýně, to nejsou úplně špatné destinace pro lidi a turisty. Myslím, že to je super. Věřím tomu, že česká reprezentace si udělala nějaký respekt ve fotbale tou výhrou nad Anglií. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme, a nebudeme tam jenom do počtu.“

Ondřej Čelůstka (obránce)

„Je to krásná skupina, mně se moc líbí. Vypadá to, že Anglie je nám souzená, máme na ni štěstí, ale moc se na to těším. Bude to super konfrontace, navíc na ostrovních stadionech, kde to má svou velkou fotbalovou atmosféru. My teď máme v klubu trenéra Chorvata, takže pro mě zápas s Chorvatskem bude ještě o něco speciálnější. Uvidíme, kdo bude ten třetí. Na další souboje s Harrym Kanem se těším, je to elitní útočník. Budu se snažit, stejně jako celý tým, jemu i dalším hráčům Anglie zabránit, aby se jim ten zápas povedl. Popřípadě abychom ho zvládli tak, jak jsme ho zvládli v Praze.“

Alex Král (záložník)

„V první řadě je potřeba říct, že na EURO už není jednoduchý soupeř, vybírat si nejde. Každý tým, který se tam dostal, má kvalitu. Myslím, že ta skupina je relativně přijatelná. Dostali jsme Anglii, se kterou už jsme hráli. Pak máme Chorvatsko. A koho třetího bych si přál? Možná Izrael, možná Norsko. Nechtěl bych Skoty, protože ti by hráli doma. Myslím, že města jsou taky přijatelná, Londýn a Glasgow jsou kousek od sebe. Není to Baku, kam se cestuje dlouho. Cíl je jednoznačný, chceme postoupit dál a budeme pro to dělat všechno.“

Marek Suchý (obránce)

„Musím přiznat, že když tam byly dvojice z prvního a druhého koše, doma jsem tipoval, že nás hodí zase k Anglii. Bohužel to tak dopadlo, bohužel proto, že jsme Anglii měli ve skupině, člověk chce vyzkoušet i jiné soupeře. Pro trenéry to bude méně práce s analýzou, budeme na ně připravení. U nich jsme na začátku kvalifikace dostali výprask, pak jsme se s týmem někam posunuli a dokázali je doma porazit, to by nám mohlo pomoct. Chorvaté jsou také výborný tým, ale dva těžcí soupeři jsou v každé skupině, není si z čeho vybírat. My se nemáme čeho bát, budem favority chtít obrat o body. Pro lidi je Wembley stánek fotbalu, Glasgow je také nádherné, ostrovní stadiony jsou suprové, snad tam fanoušci rádi pocestují. Zvláštní je, že pokud postoupí Skotové, bude mít Anglie i Skotsko domácí prostředí, v tom je to pro nás nevýhoda. Ale takový je princip nadcházejícího EURO. Věřím, že budeme všchni hráči zdraví, aby měl trenér z čeho vybírtat a potvrdíme výkony z kvalifikace.“

David Pavelka (záložník)

„Je to těžká skupina, i když ještě není kompletní. Anglie je jeden z favoritů, patří mezi nejlepší týmy Evropy. Chorvaté jsou finalisté posledního mistrovství světa, nečeká nás nic lehkého. Ale není na místě si vybírat soupeře, skupina je velice zajímavá pro fanoušky i pro tým. Po kvalifiakci nám Angličané mají co vracet. Hrát na Ostrovech je velice příjemné, z toho pohedu to vyšlo krásně. Pojedeme tam s cílem uhrát co nejlepší výsledek, není na místě přílišný respekt.“

Tomáš Vaclík (brankář)

„Stoprocentně je to těžká skupina. Čeká nás zase Anglie, se kterou jsme hráli v kvalifikaci. Všichni víme, jakou má sílu. Chorvati také postoupili zaslouženě, mají spoustu známých hráčů ve velkých klubech. Například Rakitiče, Modriče, není moc důvod je představovat, navíc jsme s nimi hráli na EURO 2016. Zkušenosti s nimi jsou taky relativně čerstvé. Uvidíme, kdo se tam dostane přes play off. Bude zajímavé sledovat, kdo se tam probojuje, kromě Skotska mám ve všech týmech bývalého nebo současného spoluhráče. Pokud by to byli Skotové, hrálo by se u nich doma, což nby bylo zajímavé. Asi je dobře, že budeme hrát nejdříve dva zápasy v Glasgow a pak až ve Wembley, ubyde cestování mezi zápasy. Uvidíme, jaké to bude. Turnaj je za dlouho, forma všech týmů se bude měnit. V kvalifikaci jsem ve Wembley chyběl kvůli zranění, teď by bylo fajn, kdybych se tam dostal. Mám náhradní šanci se tam dostat, ještě jsem tam nebyl, byl bych na to zvědavý. Skupina je těžká a otevřená. První zápas bude hodně klíčový, protože se bude hrát s vítězem play off. Díky tomu, že budou postupovat čtyři týmy ze třetích míst, bude důležité uhrát co nejvíc bodů, každý bod může hrát svou roli. Vstup do turnaje bude velice důležitý. Nepojedeme se jen podívat do Londýna a do Glasgow, budeme mít ambici postoupit dál. Už teď se všichni těšíme.“

Jiří Chytrý (asistent trenéra)

“Těším se, los se mi líbí. Hrát na Ostrovech je vždycky úžasné, hrát tam Euro je fantastické. Považuju za úžasné, že jsme v této skupině. Pokud budeme chtít uspět, je jedno, v jaké jsme skupině. Budeme tam muset odevzdat maximum a uspět proti favoritům. Věřím, že budeme připravení a že se nám to může podařit.“

