EURO 2020 | Program zápasů, kde a kdy hrají Češi, hrací dny | iSport.cz

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 nabídne od 12. června celkem 51 zápasů. Turnaj se odehraje ve 12 zemích po celém kontinentu. Zahajovací utkání hostí olympijský stadion v Římě. Český tým do turnaje vstoupí 15. června v Glasgow. Projděte si kompletní program zápasů EURO 2020 včetně pavouka play-off.

Některé zápasy ještě nemají 100% jisté účastníky. Ti vzejdou z play-off Ligy národů. Zatímco ve skupině D se objeví vítěz play-off Ligy národů C a skupinu E si zahraje vítěz play-off Ligy národů B.

Ve skupinách B a F musejí počkat na vítěze Ligy národů A. Pokud to bude Rumunsko, půjde do skupiny F, v opačném případě bude vítěz hrát skupinu B a do skupiny F půjde vítěz play-off Ligy D.

Zápasy základních skupin EURO 2020

Den Datum Čas Skupina Zápas Město Pá 12.6. 21:00 A Turecko - Itálie Řím So 13.6. 15:00 A Wales - Švýcarsko Baku So 13.6. 21:00 B Belgie - Rusko Petrohrad So 13.6. 18:00 B Dánsko - Finsko Kodaň Ne 14.6. 18:00 C Rakousko - Rumunsko / Vítěz play off Ligy D Bukurešť Ne 14.6. 21:00 C Nizozemsko - Ukrajina Amsterdam Ne 14.6. 15:00 D Anglie - Chorvatsko Londýn Po 15.6. 15:00 D Vítěz play off Ligy C - ČR Glasgow Po 15.6. 18:00 E Polsko - Vítěz play off Ligy B Dublin Po 15.6. 21:00 E Španělsko - Švédsko Bilbao Út 16.6. 21:00 F Francie - Německo Mnichov Út 16.6. 18:00 F Vítěz play off Ligy A nebo D - Portugalsko Budapešť St 17.6. 21:00 A Itálie - Švýcarsko Řím St 17.6. 18:00 A Turecko - Wales Baku St 17.6. 15:00 B Finsko - Rusko Petrohrad Čt 18.6. 18:00 B Dánsko - Belgie Kodaň Čt 18.6. 15:00 C Ukrajina - Rumunsko / Vítěz play off Ligy D Bukurešť Čt 18.6. 21:00 C Nizozemsko - Rakousko Amsterdam Pá 19.6. 21:00 D Anglie - Vítěz play off Ligy C Londýn Pá 19.6. 18:00 D Chorvatsko - ČR Glasgow Pá 19.6. 15:00 E Švédsko - Vítěz play off Ligy B Dublin So 20.6. 21:00 E Španělsko - Polsko Bilbao So 20.6. 18:00 F Portugalsko - Německo Mnichov So 20.6. 15:00 F Vítěz play off Ligy A nebo D - Francie Budapešť Ne 21.6. 18:00 A Itálie - Wales Řím Ne 21.6. 18:00 A Švýcarsko - Turecko Baku Po 22.6. 21:00 B Finsko - Belgie Petrohrad Po 22.6. 21:00 B Dánsko - Rusko Kodaň Po 22.6. 18:00 C Ukrajina - Rakousko Bukurešť Po 22.6. 18:00 C Rumunsko / Vítěz play off Ligy D - Nizozemsko Amsterdam Út 23.6. 21:00 D ČR - Anglie Londýn Út 23.6. 21:00 D Chorvatsko - Vítěz play off Ligy C Glasgow St 24.6. 18:00 E Švédsko - Polsko Dublin St 24.6. 18:00 E Vítěz play off Ligy B - Španělsko Bilbao St 24.6. 21:00 F Německo - Vítěz play off Ligy A nebo D Mnichov St 24.6. 21:00 F Portugalsko - Francie Budapešť

Z každé skupiny postupují dva nejlepší týmy. Šanci na osmifinále mají i týmy na 3. místě. Postoupí do něj čtyři nejlepší s největším bodovým ziskem. V případě stejného počtu bodů rozhoduje skóre, počet vstřelených gólů či vyšší počet vítězství.

Účastníci play off Ligy národů:

Skupina A: Island - Rumunsko, Bulharsko - Maďarsko

Skupina B: Bosna - Severní Irsko, Slovensko - Irsko

Skupina C: Skotsko - Izrael, Norsko - Srbsko

Skupina D: Gruzie - Bělorusko, Severní Makedonie - Kosovo

Program osmifinále EURO 2020

Den Datum Čas Zápas Město So 27.6. 21:00 1: 1A - 2C Londýn So 27.6. 18:00 2: 2A - 2B Amsterdam Ne 28.6. 21:00 3: 1B - 3A/D/E/F Bilbao Ne 28.6. 18:00 4: 1C - 3D/E/F Budapešť Po 29.6. 18:00 5: 2D - 2E Kodaň Po 29.6. 21:00 6: 1F - 3A/B/C Bukurešť Út 30.6. 21:00 7: 1E - 3A/B/C/D Glasgow Út 30.6. 18:00 8: 1D - 2F Dublin

Program čtvrtfinále

Den Datum Čas Zápas Město Pá 3.7. 18:00 Vítěz 5 - Vítěz 6 Petrohrad Pá 3.7. 21:00 Vítěz 3 - Vítěz 1 Mnichov So 4.7. 18:00 Vítěz 4 - Vítěz 2 Baku So 4.7 21:00 Vítěz 7 - Vítěz 8 Řím

Program semifinále

Den Datum Čas Zápas Město Út 7.7. 21:00 Vítěz čtvrtfinále 1 - Vítěz čtvrtfinále 2 Londýn St 8.7. 21:00 Vítěz čtvrtfinále 3 - Vítěz čtvrtfinále 4 Londýn

Finále EURO 2020