EURO 2020 | Kurátor muzea z Glasgow: Rezkova penalta? Takové věci se stávají… | iSport.cz

Hampden je historické místo, ale je se svou atletickou dráhou pro fanoušky dostatečně přívětivé?

„Lidi si občas stěžují, že to mají daleko k bránám. Ale já jsem tu byl před dvěma lety, když hrálo Skotsko s Anglií v kvalifikaci o mistrovství světa. Tehdy jsme prohrávali, pak jsme dali dva góly z trestných kopů a Angličani vyrovnali v posledních sekundách. Já jsem byl na hodně zápasech, ale takovou atmosféru jsem čtyřicet let nezažil. Bylo to elektrizující. Fotbal je divácký zážitek. I tady si to fanoušci můžou užít.“

Co tady čeká na české fanoušky, kteří přijedou příští rok na Euro?

„Myslím, že to pro ně bude skvělý zážitek. Glasgow je nadšené sportovní město. Česká republika má dobrý tým. Fanoušci si pamatují velké hráče a velké zápasy z minulosti. V roce 1961 jsme proti Československu hráli play off o postup na mistrovství světa. Tady jsme vyhráli 3:2. Náš tehdejší tým byl jeden z nejlepších v naší historii, v čele s Denisem Lawem, ale na mistrovství světa nikdy nepostoupil. A Češi s Josefem Masoupustem byli velkým důvodem.“

Teď ale oba týmy na své slavné časy spíš vzpomínají…

„Česko má velkou fotbalovou historii. V mnohém jsme si podobní. My jsme v posledních letech mnoho úspěchů nezažili. Čekáme na postup na velký turnaj už od roku 1998. Myslím, že obě země jsou fotbalově vášnivé. Proti velkým zemím jsme outsideři. Věřím, že lidi v Glasgow české fanoušky vřele přivítají. Pokud postoupíme, samozřejmě budou fandit svému týmu.“

Odpustili už Skotové Janu Rezkovi tu penaltu z roku 2011?

„Jo… Na tom zápase jsem byl. V té chvíli jsme byli zklamaní. Ale v sedmdesátých letech jsme to zažili z druhé strany v zápase proti Walesu, kdy nám rozhodčí přiznal kontroverzní penaltu (v roce 1977 v kvalifikaci o MS v Argentině – pozn. red.). Tyhle věci se stávají. Někdy nám to ublíží, tehdy proti Walesu nám to pomohlo. Je to minulost. Až přijedete, lidi se půjdou podívat na dobrý tým a pobavit se fotbalem.“

Co si myslíte o konceptu Eura 2020, které se hraje ve dvanácti zemích?

„Ze skotského pohledu jsme za to vděční. Je to poprvé, kdy budeme pořádat akci podobného významu. Jsme moc rádi za příležitost, že se bude mistrovství světa na Hampdenu hrát. Pro UEFA to asi bude složité. Hrát jeden turnaj ve dvanácti zemích, dvanácti zemích.“

Jaké je pro vás pracovat přímo na Hampdenu ve fotbalovém muzeu plném relikvií?

„Máme tu třeba Skotský pohár, což je nejstarší fotbalová trofej na světě. O tenhle pohár se hraje už od roku 1874. Vitrínu opustí každý rok na pětadvacet minut při finále Skotského poháru. Přeneseme ji na hřiště, hráči se s ní vyfotí, absolvují čestné kolečko. Pak klub dostane repliku a originál putuje do vitríny. Když se tu v roce 2002 hrálo finále Ligy mistrů 2002 mezi Realem a Leverkusenem, nesl jsem na hřiště trofej.“

Jaké to bylo?

„Celý týden jsem měl docela dost práce a mým posledním úkolem bylo přinést tu trofej na hřiště. Tehdy tam zrovna byli hráči z legendárního finále z roku 1960 mezi Realem a Eintrachtem Frankfurt. Je z toho pěkná fotka, jsem na ní docela vyjukaný. Na zápas jsme pak šli s kamarádem do hospody. V jedné její části seděli fanoušci Realu a začali zpívat. Pak začali zpívat fanoušci Leverkusenu v druhé části hospody. A uprostřed jsme seděli my z Glasgow, tak jsme začali zpívat taky. Doufám, že něco podobného tady příští rok zažijí i vaši fanoušci.“