EURO 2020 | České plány před EURO: Itálie i generálka v Praze, řeší se daleká cesta | iSport.cz

Češi vstoupí do ME 15. června v Glasgow soubojem s vítězem play off Ligy národů C, jímž bude Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael. Na stejném místě se 19. června střetnou s Chorvatskem a základní skupinu D uzavřou na londýnském stadionu Wembley 23. června proti domácí Anglii.

Jaký program hráče před samotným výkopem na turnaji čeká? Národní tým se sejde 30. května v Praze, o den později odletí na tréninkový kemp do Itálie. Tam vyzve domácí čtyřnásobné světové šampiony, kteří v kvalifikační skupině vyhráli všech deset zápasů. Do Česka se reprezentace vrátí 6. června a den nato nastoupí proti Rakousku pravděpodobně v Praze.

„Oba jsou to výborní soupeři. Přesně takoví, kteří nás čekají na Euru. Jsem spokojený a věřím, že nás tyto týmy prověří,“ řekl kouč Šilhavý na tiskové konferenci.

Zatím není jisté, kde se zápas s Itálií uskuteční. „Sami to nevíme. Intenzivně spolupracujeme s italskou stranou a hledáme vhodné místo pro přípravný kemp z pohledu našeho národního týmu a hledáme i variantu stadionu, na kterém s nimi utkání odehrajeme. Budeme se to snažit zprostředkovat co nejrychleji,“ uvedl předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

Češi nebudou během šampionátu ubytovaní v Glasgow, protože si ho zarezervovalo skotské národní mužstvo jako případný pořadatel Eura. Ve hře bylo i další skotské město Sterling, ale přednost dostal Edinburgh.

Češi před turnajem odehrají ještě dvě přípravná utkání v rámci březnového srazu. „Jednání jsou komplikovanější. Chceme mít tuhle část uzavřenou ještě před koncem roku, pak zveřejníme konkrétní informaci,“ prohlásil Malík.

Už dříve se mluvilo o tom, že Češi odehrají zápasy mimo Evropu, pravděpodobně v Asii nebo v Americe. Tahle snaha, aby mužstvo hrálo ve venkovním prostředí, nadále platí.