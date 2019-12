EURO 2020 | Tady budou bydlet Češi na EURO! Luxus v Edinburghu, na trénink pěšky | iSport.cz

Tenhle servis musí být pro úspěch na turnaji dokonalý. Vedení české fotbalové reprezentace už několik měsíců před zahajovacím výkopem na EURO 2020 dojednalo místo, kde národní mužstvo rozbalí svůj základní tábor během turnaje. Parta pod vedením Jaroslava Šilhavého se ubytuje v Edinburghu v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu Courtyard spadajícím do sítě Marriott. Kousek od hotelu dostane k dispozici i nedávno otevřený tréninkový areál skotského sportovního centra Oriam. „Musím kluky z vedení pochválit,“ culil se trenér Jaroslav Šilhavý, který už místo ve Skotsku minulý týden osobně navštívil.

Češi odehrají první dva zápasy základní skupiny (proti postupujícímu týmu z jarní kvalifikace Ligy národů a proti Chorvatsku) v Glasgow, jednom z dvanácti pořadatelských měst nadcházejícího evropského šampionátu.

Přímo ve skotské metropoli ubytovaní nebudou, protože si ji zarezervovalo domácí národní mužstvo jako případný pořadatel EURO. Ve hře bylo i další skotské město Sterling, ale přednost dostal Edinburgh.

„Tím, že jsem ve Skotsku nějakou dobu působil, tak to tam dobře znám. Edinburgh je necelou hodinu cesty po dálnici do Glasgow. Využijeme hotel Courtyard Edinburgh West přímo vedle tréninkového centra. Nemusíme tam jezdit autobusem, hráči si vezmou věci do ruky a za dvě minuty jsme na hřišti,“ vysvětlil manažer reprezentace Libor Sionko.

A podle dostupných obrázků i referencí zákazníků vybral český realizační tým opravdu dobře. Čtyřhvězdičkový hotelový komplex nabízí veškerý myslitelný komfort, pohodlné, luxusně vybavené pokoje i další zázemí potřebné k regeneraci a odpočinku mezi zápasy. Dvoulůžkový pokoj stojí na jednu noc od 3 500 korun (údaje na booking.com), reprezentace bude mít cenu upravenou.

Výběr místa osobně dozoroval i Jaroslav Šilhavý. „Musím kluky pochválit, byli jsme se tam podívat ve čtvrtek. Počasí bylo typicky skotské, ale podmínky, co se týká města a polohy hotelu, jsou super. Jde o klidné místo, máme tam všechno blízko, to je důležité. Já jsem spokojený,“ hodnotil reprezentační trenér.

Velkou výhodou je, že v blízkosti hotelu se nachází i tréninkový areál, kde se mužstvo bude chystat na zápasy. „Ve sportovním středisku Oriam jsou veškeré vymoženosti přes umělou trávu pod zastřešením, po fitness a regenerační věci. Za nás ideální varianta,“ přiblížil Sionko krásný komplex vybudovaný v roce 2016.

Volba zázemí pro turnaj bývá jedním z důležitých prvků pro úspěch na turnaji, hráči a realizační tým tam stráví dlouhou dobu. Mužstvo oldetí do Skotska 10. června, 15. hraje první utkání, 19. druhý zápas s Chorvatskem. Skupinu končí 23. června v Londýně proti Anglii, kam se z Glasgow přesune den před výkopem.

V obsáhlé GALERII uvnitř článku se podívejte, na jaké zázemí se může těšit český národní tým během základní skupiny EURO 2020.

Velkolepý Hampden Park: Prošli jsme stadion, kde Češi rozehrají EURO

Dočkal o EURO 2020 i svém návratu: Chtěl bych se zapojit do zimní přípravy

Los EURO 2020: Češi se vyhnuli Baku a vrátí se do Wembley