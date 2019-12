EURO 2020 | Manažer Sionko: Edinburgh je značka ideál. Itálie? Prověrku potřebujeme | iSport.cz

Ve Skotsku působil, v ročníku 2006/07 oblékal dres slavného Glasgow Rangers. Načerpané znalosti pomohly manažeru národního týmu Liborovi Sionkovi k rozhodnutí, kam umístit základní tábor české reprezentace během mistrovství Evropy. Vsadil na Edinburgh. „Tím, že jsem ve Skotsku nějakou dobu působil, tak to tam dobře znám. Edinburgh je necelou hodinu cesty po dálnici do Glasgow. Využijeme hotel Courtyard Edinburgh West u tréninkového centra Oriam. Jde o skotské sportovní výkonnostní středisko na velmi vysoké úrovni,“ praví.

České mužstvo se do Skotska přesune desátého června, o šest dní dříve se v rámci přípravného kempu střetne v Itálii s domácí reprezentací, generálku před šampionátem obstará střet s Rakouskem (7. června), zřejmě v Praze. „Jde přesně o ten typ prověrky, kterou potřebujete ve chvíli, kdy víte, že na turnaji se potkáme s Anglií a Chorvatskem,“ dodal Sionko.

Jaký bude harmonogram národního týmu před samotným turnajem?

„Třicátého května v podvečer se sejdeme a hned druhý den odletíme s největší pravděpodobností do Itálie, někam na sever, do kempu pod horami, prostředí bude podobné rakouským Alpám. Přesné místo ještě neznáme, čekáme k oznámení hracího místa zápasu s Itálií. Tomu následně přizpůsobíme konečný výběr, abychom nemuseli složitě cestovat a šetřili energii. Přípravný zápas s domácí reprezentací sehrajeme čtvrtého června, šestého června se vracíme do Česka a druhý den nás v domácím prostředí čeká Rakousko. Desátého června pak odletíme do Skotska na samotný turnaj.“

To je pět dní před prvním utkáním na mistrovství Evropy.

„Ano, je to dle reglementu šampionátu. Pět dní před otevíracím zápasem skupiny musíme být na místě. Pro základní tábor využijeme Edinburgh. Měli jsme tři možnosti. Ještě Sterling a Glasgow. Ten však odpadl, protože dopředu si ho zarezervoval skotský tým v případě, že se na turnaj kvalifikuje z play off Ligy národů. Sterling jsme z různých důvodů zavrhli my a za nejvhodnější variantu nakonec zvolili Edinburgh. Jelikož jsem ve Skotsku nějakou dobu působil, tak to tam dobře znám. Z Edinburghu do Glasgow je to necelá hodina po dálnici. Využijeme hotel Courtyard Edinburgh West u tréninkového centra Oriam. Jde o skotské sportovní výkonnostní středisko na velmi vysoké úrovni.“

Během hráčské kariéry jste působil v Glasgow Rangers. Máte s Edingurghem osobní zkušenost?

„Nemám. Námi vybrané sportovní centrum vzniklo později, to už jsem ve Skotsku nepůsobil. Nicméně Edinburgh znám. Vyhovuje nám, že tréninkové středisko s hotelem je na severu města směrem na Glasgow. Není to nic rušného. Jde spíše o moderně uzpůsobený univerzitní kampus.“

Jaké přesné důvody rozhodly pro Edinburgh?

„Hotel je moderní, není v klasickém stylu skotských hradů a zámků s vrzavými podlahami. Tohle bude klukům víc vyhovovat. Druhou zásadní věcí je, že nemusíme využívat autobus a na tréninky jezdit půl hodiny. Tady jen vezmeme kopačky do ruky a jdeme na hřiště, které je minutu chůze od hotelu. To považuju za velice zásadní věc. A třetí důvodem je kvalitní tréninkové centrum, v kterém nechybí veškeré regenerační linky, fitcentrum a fyzio. Tým bude mít naprosto dokonalé zázemí. Je to značka ideál.“

Přesun na zápasy bude probíhat v jakém režimu?

„Využijeme transfer hotelů, je to přímo naše povinnost. A to v případě, že bydlíme více než šedesát kilometrů od stadionu. Každopádně bychom je využili tak i tak, protože na oficiální tréninky jezdíme den před utkáním. Po nich už zůstaneme v transfer hotelu, který bude přímo v Glasgowě. Hráči se budou moci v klidu připravit na utkání. Po utkání se okamžitě budeme vracet do základního tábora v Edinburghu.“

Jak pečlivě jste vybírali místo, kde bude národní tým na Euru pobývat?

„Bylo to náročné, nicméně se to podařilo časově zvládnout. V rámci jedné cesty jsme byli v Londýně, v Glasgowě a Dublinu. Na každé město jsme měli jeden den. Ale to šlo teprve o předvýběr. Především jsme čekali na to, kam nás zařadí los. Vyšlo to na Glasgow, což bylo fajn, protože jsme již od března věděli, do čeho půjdeme. O to jsme to měli snazší.“

V rámci přípravného kempu v Itálii se utkáte 4. června s tamní reprezentací, o tři dny později doma s Rakouskem. Stáli jste o to, aby jeden ze soupeřů byl velmi silný?

„To je spíš otázka na trenéra, ale za mě jde přesně o ten typ prověrky, kterou potřebujete ve chvíli, kdy víte, že na turnaji se potkáme s Anglií a Chorvatskem.“

