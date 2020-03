EURO 2021 | Koubek o odkladu EURO: Samé klady! Širší výběr hráčů, co Dočkal či Souček? | iSport.cz

Ideální scénář pro národní tým. Z odložení mistrovství Evropy plynou pro reprezentaci jen samé plusy, žádné minusy. To si myslí trenér Miroslav Koubek a zároveň fotbalový expert iSport.cz. „Též je to dobrá výchozí pozice pro celý realizační tým, který měl smlouvu do konce šampionátu. Nyní dostává další rok, má motivaci pracovat, a co si budeme povídat, dvanáct měsíců plus je zajímavé i z ekonomického hlediska. Ve fotbale říkáme, že každý roček smlouvy je dobrý,“ usmívá se kouč, jenž u reprezentace v roli asistenta působil v éře Karla Jarolíma. V obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium se zamýšlí nad pozicí Bořka Dočkala, faktoru Slavie i možném nabobtnání hráčského portfolia.

„Ano. Vidím jen samé klady, žádné zápory.“

Proč?

„Na začátek musím chtě nechtě připomenout éru Karla Jarolíma. Základ současné reprezentaci vystavěly Karlovy nominace hráčů, kteří v té době byli bez zkušeností a bezejmenní. Ti dnes tvoří základ národního mužstva. Bořil, Coufal, Jankto, Schick, Krmenčík a Masopust. Všichni odehráli premiérový zápas během předchozího velení reprezentace. Ale k vaší otázce: současné české mužstvo, kromě jednoho domácího zápasu s Anglií, ukazuje, že je stále křehkou nádobou. Není vyzrálá do top formy. Rok dalšího zrání může týmu jen a jen prospět. Vzhledem k aktuální situaci ve světě nevěřím tomu, že se dohrají evropské soutěže. Situace v top fotbalových zemích je z důvodu šíření koronaviru kritická. Mluvím o Anglii, Francii, Španělsku, či Německu. O Itálii se radši nezmiňuju. Nicméně věřím tomu, že fotbal se začne hrát na podzim.“

To je pro Česko ideální stav?

„Do kalendáře vstoupí Liga národů, kde je další prostor pro zrání reprezentace. Dojde k nabírání dalších zkušeností. Otázkou jsou transfery. Myslím, že v létě k velkým přesunům nedojde. Ale mohou nastat situace, kdy v lednu příštího roku dojde k exodu zajímavých hráčů do silných zahraničních soutěží. Mám na mysli především Coufala a Bořila, což by mělo další pozitivní přínos. Čas hraje pro nás. Zároveň je to dobrá výchozí pozice pro celý realizační tým, který měl smlouvu do konce šampionátu. Nyní dostává další rok, má motivaci pracovat, a co si budeme povídat, dvanáct měsíců plus je zajímavé i z ekonomického hlediska. Ve fotbale říkáme, že každý roček smlouvy je dobrý.“

Pojďme trochu fantazírovat. Tomáš Souček bude mít za rok za sebou celou sezonu v Premier League, Adam Hložek se bude zlepšovat v progresivně řízeném Lipsku, Pavel Bucha se stane nepostradatelným článkem Plzně, další ročník v Eindhovenu načerpá Michal Sadílek. To by byly pro Šilhavého velmi příjemné bonusy. Souhlasíte?

„Zcela jednoznačně. Jardovi se může trochu rozšířit výběr hráčů i proto, že dle mého půjde nahoru Plzeň i Sparta.