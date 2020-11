Slovenské nervy! Škriniar řekl, co cítil po vlastňáku. Pak přišla euforie

Dokázali to. Slovenská fotbalová reprezentace si zajistila účast na EURO 2021, svou druhou v historii. Na šampionát ji poslala výhra ve finále baráže na hřišti Severního Irska 2:1 , kterou naši východní sousedé vybojovali v prodloužení díky trefě explzeňského útočníka Michala Ďuriše. „Dostal jsem míč od Juraje Kucky a snažil se jen trefit bránu. Jsem velmi rád, že to tam padlo,“ těšilo slovenského hrdinu.

Ačkoliv byli před klíčovým zápasem o postup na EURO mírným favoritem domácí Severní Irové, papírové předpoklady nenaplnili. V Belfastu se po dramatu, které rozhodlo až prodloužení, radovali Slováci.

Ti se dostali poprvé do vedení v 17. minutě, kdy Juraj Kucka, využil špatnou zpětnou hlavičku soupeře, dostal se za obranu a svůj únik zakončil střelou podél brankáře. Jednobrankové vedení drželo Slovensko až do 87. minuty. Pak ale Paddy McNair pláchl Tomáši Hubočanovi a jeho přízemní centr do malého vápna si nešťastně srazil do vlastní branky Milan Škriniar. „Byl to pro mě těžký moment. Hodně mi toho v tu chvíli proletělo hlavou. Potřeboval jsem před prodloužením chvilku pro sebe,“ přiznal obránce Interu Milán.

Inkasovaný gól v závěru Slováky nezlomil. „Nebylo příjemné být takový kousek od EURO a inkasovat. Ale semkli jsme se a ukázali mentální sílu,“ konstatoval po utkání trenér Slovenska Štefan Tarkovič. V prodloužení to byli totiž jeho svěřenci, kdo skóroval a rozhodl o své účasti na šampionátu.

Ve 110. minutě nasměroval Kucka pas směrem na Michala Ďuriše, k němuž se míč nakonec šťastně odrazil od Jonnyho Evanse. Hráč kyperské Omonie si balon navedl ke střele, ranou na bližší tyč překonal Baileyho Peacocka-Farrella a poslal naše sousedy na EURO.

Kucka: Děkujte celému týmu

„Co se týče reprezentace, byl to jeden z těch důležitých gólů, na který budu celý život vzpomínat. Emoce jsou neskutečné. Chtěl bych toto vítězství věnovat všem lidem na Slovensku, kteří nám drželi palce, ale kvůli pandemii koronaviru nemohli být s námi na stadionu,“ uvedl po zápase autor postupové branky Ďuriš.

Klíčovou roli sehrál v rozhodující bitvě Kucka, který měl prsty v obou slovenských gólech. „Neděkujte mně, ale celému mužstvu, hráčům i realizačnímu týmu. Zvládli jsme to spolu. Jsem na to pyšný. Zápas bolel, ale už nebolí, už je dobře a nyní si to už užíváme. Je to obrovská hrdost, nevím, jak to popsat,“ radoval se bývalý sparťan a v současné době hráč italské Parmy.

„Pocity jsou skvělé. Tato parta lidí, která se prezentovala na hřišti, si zaslouží velký obdiv. Jsem rád, že jsme do poslední tečky naplnili svá předsevzetí. Ukázali jsme i kvalitu a vyslali jasný odkaz fanouškům a lidem, kteří nám drželi palce. Všem hráčům gratuluji, ukázali charakter,“ smekl před svým výběrem Tarkovič.

Slováci zažívali pocit euforie a radosti. Opačně se cítili poražení Severní Irové, jejichž sen o druhé účasti na EURO se rozplynul. „Hráčům nemohu nic vyčítat, vydali ze sebe všechno. Bohužel to pro nás neskončilo dobře. Cítim se nejhůře, jak to jen po utkání jde," smutnil severoirský trenér Ian Baraclough.

Slovensko vstoupí do EURO 14. června v 18 hodin soubojem s Polskem. O čtyři dny později vyzve od 15 hodin Švédsko a základní skupinu zakončí 23. června od 18 hodin zápasem proti Španělsku.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 88. Škriniar (vl.) Hosté: 17. Kucka, 110. Ďuriš Sestavy Domácí: Peacock-Farrell – Dallas, Cathcart (99. T. Flanagan), J. Evans, Lewis – McGinn (77. K. Lafferty), McNair (104. Ferguson), S. Davis (C), Saville (65. Thompson) – Magennis (77. Boyce), Washington (66. Whyte). Hosté: Rodák – Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan – Lobotka (65. Hrošovský) – Rusnák (118. Gyömbér), Kucka, Hamšík (C) (106. Greguš), Mak (65. Ďuriš) – Duda (85. Mráz). Náhradníci Domácí: Ballard, Boyce, Ferguson, Flanagan, Hazard, Lafferty, McCann, McGovern, McLaughlin, Whyte, Thompson, Smith Hosté: Ďuriš, Greguš, Greif, Gyömbér, Hrošovský, Jakubech, Mazáň, Mráz, Pauschek, Šafranko, Valjent, Suslov Karty Domácí: Boyce Hosté: Duda Rozhodčí Brych – Borsch, Lupp (vš. Německo) Stadion Windsor Park, Belfast