Vydra o Součkovi: Není p**el se dostat do Anglie a takhle se prosadit

Poslední zápas jste odehrál 23. května, jak se cítíte po krátkém odpočinku? „Cítím se dobře, určitě by bylo na škodu, kdybychom měli větší volno. Když vyskočí tělo na týden, je to tak akorát. Bude to v pohodě.“

Stejně jako vaše psychické rozpoložení po povedeném jaru, viďte?

„Asi všichni víte, že poslední půlrok bylo moje hraní v Burnley úplně o ničem jiném. Nastupoval jsem v základu, jen občas jako náhradník. Pomohlo mi to psychicky. Akorát byla trošku smůla, že mi tam nepadlo víc gólů, protože nějaké šance jsem měl. Snad si to nechávám na EURO.“

Jaká by měla být na turnaji vaše role? Bavili jste se s trenérem?

„Na tohle téma jsme se ještě vůbec nebavili. Když jsme spolu naposledy hovořili před nominací, trenér Šilhavý byl maximálně spokojen s mým vytížením, co jsem za půlrok v Burnley měl. To mi určitě k nominaci pomohlo. Co se týče mě... Každý bude chtít samozřejmě hrát, ale důležitá bude chemie týmu, aby se vyhrávalo. Když nebudu hrát, nevadí. Důležitý je tým, ne individuality.“

V pátek vás čeká Itálie...

„Nejdůležitější asi bude, aby se nikdo nezranil. Nechci nic přivolávat, ale to je klíčové. Nicméně určitě k tomu přistoupíme jako ke každému zápasu. Chceme se naladit na EURO, aby byla kolem týmu dobrá atmosféra a aby to herně vypadalo skvěle. A pak na to na budeme chtít na EURO navázat. Když nějaký zápas vezmete přátelákově, je pak těžší naskakovat na vítěznou vlnu. Proto začneme hned zostra.“

Pro vás budou utkání s Itálií a Albánií příležitostí říct si o základ, ne?

„Z mého pohledu určitě. Přece jenom ty dva přáteláky budou asi zkouškou toho, kdo si přivezl nejlepší formu. Je možné, že se rozhodne, kdo bude hrát. Jsem připravený, udělám maximum, abych se ukázal a řekl si o sestavu.“

A pak formu předvedl proti Skotsku. Pikantní start, že?

„Skotsko s Anglií bude mít výhodu, protože čeští fanoušci to mají s návštěvou stadionu těžké. Podstoupit karanténu je hrozně komplikované. Skotsku máme co vracet, dvakrát jsme s nimi prohráli. S Anglií to taky bude na ostří nože, porazili nás 0:5, pak jsme jim to v Praze vrátili. Bude to zajímavé, ale vstup do skupiny bude hodně důležitý. Zrovna vyšel na Skoťáky, tím líp. Máme jim hodně co vracet.“

Nejen pro fanoušky, i pro vás bude logistika vzhledem ke zrušenému kempu v Edinburghu náročná.

„Z mého pohledu bych byl určitě radši, kdybychom byli na jednom místě a měli base camp ve Skotsku. Ale na druhou stranu chápu, že nikdo nechce riskovat to, že kdyby byl jeden nakažený, tak musí v podstatě celý tým do karantény. Je tedy jasné, že radši budeme přelétávat. Bude to o něco komplikovanější, ale popereme se s tím. Uděláme maximum, aby to nemělo žádný velký vliv.“

Může v tomto ohledu hrát roli parta hráčů, kteří už velký turnaj zažili, byť jich není moc?

„Je pravda, že jsou tady čtyři hráči, kteří byli aspoň jednou na EURO. Ale nemyslím si, že to dělá velký rozdíl. Dost kluků hraje v top ligách nebo v zahraničí, to je stejné. Jediný rozdíl je v tom, že teď budeme větší počet dní pospolu, protože běžné srazy trvají většinou deset dní. Zato teď spolu budeme třeba měsíc. Zvládneme to.“

Zvládli jste i změnu tréninkového placu?

„Tady u hotelu je hřiště celkem v dobrém stavu. Dneska ráno to bylo o něco lepší. Akorát jak je tady ducho, tak to trošku drhne. Možná by to chtělo víc kropit.“

Mimochodem, jak tým přijal zprávu o tom, že Tomáš Souček je nominován na nejlepšího hráče uplynulé sezony Premier League?

„Je to pro mě novinka, nevěděl jsem to. Nicméně všichni mu to přejeme, víme, jak náročná je Premier League. Není prdel se tam dostat a pak se prosadit mezi top hráči. Sukovi ten rok vyšel v naprosté špičce, předvedl, že i hráč z české ligy může udělat takový herní rozdíl pro tým. Je pro West Ham nepostradatelný.“

A vy zůstanete v Burnley?

„Teď to není na pořadu dne, nechci se nyní zabývat klubovými věcmi. Soustředím se maximálně na to, abych přivedl do týmu třeba nějaký rozdíl, který bude potřeba. To je můj úkol číslo jedna.“