Fanouškům se vzdaluje šance na EURO, cítí bezmoc. Jaké mají plány?

„V lednu jsme byli nalomeni, že lístky vrátíme, ale Bobby (Zdeněk) Zlámal nás přemluvil, že za ním máme přijet a nějak to vymyslíme. Kvůli nám tam doteď zůstal, i když už skončil angažmá v Hearts. Bohužel se nic neuvolnilo, takže jsme lístky prodali Zdeňkovi pro české kamarády ve Skotsku. Škoda, mohli jsme oslavit jeho vítězství ve skotském poháru. (úsměv) Držíme si aspoň vstupenky do Wembley a doufáme, že se něco zmírní. Čekáme, ale naděje je malá. Vše jsme měli dopodrobna naplánované, moc jsme se těšili. Dokonce jsme přemýšleli nad tím, že bychom autem dojeli do nějaké země, která spadá do kategorie „zelených“, tam pobyli a až odtamtud vyrazili na Ostrovy. Ale žádná taková destinace už se bohužel nenašla. Tak už zbývá asi jen přeplavat La Manche nebo se někde schovat na lodi do kontejneru...“ (smích) Petr Nerad je někdejší záložník Bohemians, Jihlavy či Baníku