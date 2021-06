Šilhavého obranný rébus. Komu věří nejvíc, jaké jsou další varianty?

ČELŮSTKA – KALAS 4 zápasy (315 minut) Polsko–Česko 0:1 (45, přátelský zápas) Česko–Slovensko 1:0 (90, Liga národů) Anglie–Česko 5:0 (90, kvalifikace ME) Slovensko–Česko 1:3 (90, Liga národů)

Trenér Jaroslav Šilhavý na něj po svém nástupu vsadil a on ho hned přesvědčil. Na jaře neměl dobrou formu, což se ukázalo i na startu kvalifikace o MS. Ovšem pokud bude zdravý, zůstane zřejmě stoperem číslo jedna.

Jakub Brabec (28), Plzeň

Bilance v této sezoně (klub): 39 soutěžních zápasů/3 góly

Bilance v reprezentaci: 21 zápasů/1 gól

Kouč národního týmu mu i přes nepříliš vydařenou sezonu v Plzni věří. Proti Itálii ale ukázal, že není v dobrém rozpoložení, působil jako během jara nejistě, chyboval. Z prověřených stoperů je momentálně jediný, který je stoprocentně zdravý

ČELŮSTKA – BRABEC 7 zápasů (495 minut)

Slovensko–Česko 1:2 (90 minut, Liga národů)

Ukrajina–Česko 1:0 (90, Liga národů)

Polsko–Česko 0:1 (45, přátelský zápas)

Černá Hora–Česko 0:3 (45, kvalifikace ME)

Česko–Anglie 2:1 (90, kvalifikace ME)

Česko–Kosovo 2:1 (90, kvalifikace ME)

Itálie–Česko 4:0 (45, přátelský zápas)