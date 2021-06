Belgická zlatá generace: další medailová šance pro Rudé Ďábly

Belgie vede světový žebříček FIFA. Vévodí mu od podzimu 2018. Před Francií, Brazílií, Anglií, Portugalskem a Španělskem. Když si projdeme její soutěžní zápasy za poslední roky, zjistíme, že takřka neprohrává. Ovládla desítky duelů a padla jen výjimečně.

Koninkrijk België. Royaume de Belgique. Königreich Belgien. Belgické království – plný název země a konstituční monarchie, kde se mluví nizozemsky, francouzsky a německy. Tady vznikl saxofon. A taky Tintin a Šmoulové. Nebo vafle i neobyčejná pivní a čokoládová kultura. Především tu ukuli kladivo. Fotbalový hamr, obuch a perlík, který tříští soupeře jako buchar talíře.

Wikipedie definuje kladivo jako nástroj k deformacím jiných těles (vyklepáváním či rozklepáváním). Je to tak? No jéje. Používá se i pro dělení předmětů (rozbíjení na více částí). Ano. To souhlasí. Může sloužit jako speciální zbraň. Svatá pravda.

De Rode Duivels mají nejsilnější generaci v historii. Přímo grandiózní. Tříbí ji celou dekádu a teď je na vrcholu. Z mladých supertalentů jsou osobnosti. Vyzrálé persony a vůdčí jedinci. Diamanty rozsypané po lesklém sametu světového fotbalu.

10 hvězd EURO 2021: Mbappé vs. Ronaldo, Lewandowski, co Joao Felix?

MS 2014 pro ně skončilo čtvrtfinálovým zármutkem. Argentina vydechla úlevou po vítězství 1:0.

Na EURO 2016 otevřeli několik dveří, ale zámek do semifinále nevypáčili. Lekce? Nepodceňujte velšské draky (1:3).

Na MS 2018 sfoukli Panamu, Tunisko, Anglii, Japonsko i blyštivou Brazílii s Neymarem, Coutinhem a Firminem.

V semifinále psali epitaf Francii. Neúspěšně. Jméno do náhrobního kamene nakonec tesali Deschampsovi svěřenci, kteří díky Umtitiho hlavičce vyhráli 1:0.

V boji o třetí místo smetli Angličany a hřáli se alespoň v lesku s bronzovým odstínem.

Současný tým už nezoceluje stoper a vůdce Vincent Kompany. Reprezentaci dali vale i záložníci Marouane Fellaini a Radja Nainggolan.

Podstatné však je, že veličiny Eden Hazard (30), Kevin De Bruyne (29), Romelu Lukaku (28) a Thibaut Courtois (29) dospěly do nejlepších let.

„Naše chvíle je teď,“ podněcuje bojového ducha trenér Roberto Martínez, který je u mužstva od srpna 2016. „Tohle EURO musí být naše.“

Je tu však problém. Něco, co nečekal vůbec nikdo a Belgičané nejmíň.

Kouzelníkovy s desítkou došly triky.

Mluvíme o tobě, Edene. Když vyhlédne z okna, spatří stěhovací vůz. Kdo balí kufry? Hazardova forma. Předloni zamával Chelsea – jako idol a cenami ověnčený panovník Premier League – a posílil Real Madrid. Slovo posílil dnes fanoušci Bílého baletu opakují s trpkým výrazem a posměšným tónem. Považují to za kolosální mystifikaci. Špílmachr stál 150 milionů eur (sečteme-li všechny bonusy) a je nejdražším hráčem v dějinách Los Blancos – s notným náskokem. Jenže od podzimu 2019 utrpěl celkem12 rozličných zranění. DVANÁCT! V pracovní neschopnosti byl 390 dnů a vynechal 50 zápasů.

Na Stamford Bridge vyčníval jako kopec z krajiny. Co kopec, horský štít a fotbalový masiv. Připsal si 110 tref a 95 asistencí.V Realu? Čtyři góly za dva roky. To je, jako by Eminem zapomněl rapovat, Harry s Meghan fňukat a Václav Klaus poučovat. „Eden potřebuje víc hrát,“ řekl Zinedine Zidane, který trval na jeho přestupu. „Jen tak získá sebedůvěru, o niž přišel.“

Damien Duff, bývalé křídlo Blues, prohlásil: „Nikdy nebyl špičkovým profíkem. Neměl Messiho a Ronaldovu snahu. Místo aby zamakal, protože je před ním životní výzva, přikutálel se do Realu s nadváhou a na tréninku se zrovna nepředřel.“

Hazardova tržní hodnota je na sestupné trajektorii. Před dvěma roky atakovala 150–170 milionů eur, nyní klesla pod 40. Fandy namíchl několikrát, hlavně svým přístupem a nedostatečnými výkony, ovšem v nejvyšším stadiu rozčilení se ocitli po květnovém semifinále Ligy mistrů s Chelsea. Real prohrál 0:2, ale Eden na hřišti vesele žertoval s bývalými spoluhráči. Srdečně se smál a fiasko absolutně neřešil. Pohoda.

Na jeho obranu se postavil jen Gareth Bale: „Hazardův smích vyvolal reakci, jako by někoho zavraždil.“ Co se stane, když se vás zastane Bale? Lidi v Madridu se namíchnou o to víc. Naserou se fakt pekelně. Španělská média referují, že Realu došla trpělivost a Edena nabídne k prodeji. Navzdory tomu, že těžce prodělá.

Trenér Martínez to všechno nervózně sleduje. Hazarda perfektně zná a udělá maximum, abychom na EURO viděli Edenovu nejdokonalejší verzi. Ale jak to zatřese s hierarchií? S atmosférou uvnitř kabiny? Neměla by kapitánská páska připadnout natrvalo Kevinovi? De Bruyne totiž zažívá opačný příběh. Stal se titánem Manchesteru City i Premier League. Možná nejfantastičtějším záložníkem světa a podle mnohých adeptem na Zlatý míč.

Hazard to samozřejmě vnímá. Na nejvyšší úrovni hraje od roku 2008, kdy jako 17letý okouzlil Lille, a nikdy nebyl ve stínu někoho jiného.Až teď. Vědci říkají, že slunce vyhoří za pět miliard let. Belgičané se modlí, aby to byla pravda.

Jejich slunce, to fotbalové a reprezentační, pýcha, radost a chlouba národa, musí zasvítit jako nikdy. Prohřát tohle EURO. Zalít ho třpytem. Zlatými paprsky.

Kdo je kdo

Jak se pečou pralinky aneb Prosím, představte se...

Thibaut Courtois

Opora Realu Madrid (29 let). Na MS 2018 ho vyhlásili nejlepším gólmanem (před ním cenu obdrželi šampioni Neuer, Casillas, Buffon, Kahn či Barthez). Jedničkou je od roku 2012.

Jan Vertonghen

V kariéře odválčil 600 utkání. Betonoval hradby Ajaxu (2007–12) a Tottenhamu (2012–20). Je mu 34 let a řídí defenzivu Benfiky. Se 126 starty je rekordmanem De Rode Duivels.

Toby Alderweireld

Dvaatřicetiletý tvrďák, který má nepoddajnost v genetickém kódu. Za Tottenham odehrál 250 duelů během šesti let. Neošidil ani minutu.

Eden Hazard

Vyhrál Ligue 1, Premier League (2x) i La Ligu. Chelsea vedl dvakrát k dobytí Evropské ligy, ale Champions League neopanoval. To Blues svedli bez něj.

Kevin De Bruyne

Ve vitríně má cenu pro nejlepšího fotbalistu bundesligy i Premier League. S Manchesterem City oslavil tři tituly během čtyř let. Ve finále LM se zranil (dvě zlomeniny v obličeji) a v 60. minutě hřiště opustil. Fatální rána.

Axel Witsel

V lednu si přetrhl achilovku a za Dortmund už nenastoupil. Trenér Martínez ho přesto nominoval. Dvaatřicetiletý záložník není důležitý jenom na hřišti, ale i v kabině.

Youri Tielemans

Výtečný středopolař Leicesteru City a jeden z mála mladších hráčů belgického kádru – ve 24 letech je druhým nejmladším. Benjamínkem je útočník Jérémy Doku z Rennes (19).

Yannick Carrasco

Ofenzivní záložník Atlétika Madrid (27 let). Hbitý, obratný, nápaditý a nepředvídatelný. Diego Simeone na něj v mistrovské sezoně spoléhal.

Thorgan Hazard

Edenův mladší bratr (28 let), bývalý kapitán Mönchengladbachu a tvořivý playmaker, který se zařadil k top záložníkům bundesligy. V Dortmundu je druhý rok.

Romelu Lukaku

Hrdina Interu Milán, jemuž vystřílel titul (24 branek). V 28 letech má na kontě 310 tref v profesionální kariéře. Drtič a tank. Z golema by udělal omáčku.

Dries Mertens

Měří 170 centimetrů a vedle Lukakua vypadá jako Frodo Pytlík, přesto se domohl fotbalové velikosti (neapolský heroj). Brilantní technik a nebezpečný útočník.

Christian Benteke

Další ofenzivní beranidlo (190 cm). V Anglii se bil za Aston Villu, Liverpool a posledních pět let za Crystal Palace. Nastřílel 95 gólů.

EURO 2021: Redaktoři věří v český postup, nejvýhodnější je druhé místo

EURO 2021: Turci zdechli, všiml si Hašek. Experti řešili i podivný metr sudího

EURO 2021: K čemu ten VAR je?! Experti řešili neodpískanou ruku Turků ve vápně

EURO 2021: Obrovská rána pro fotbal, reagoval Hašek na sezonu bez diváků