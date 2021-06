Skotská ikona Miller o EURO i Rezkově pádu: Nejšpinavější penalta!

Za národní tým stihl osmnáct branek, jednou z nich napnul i českou síť. Nevzpomíná na to ale zrovna s láskou. Skóroval totiž v nechvalně proslulém zápase, v němž o postupu Čechů do baráže o EURO rozhodl pokutový kop po nafilmovaném pádu Jana Rezka. „Nejšpinavější penalta, co proti nám byla nařiízena,“ vzpomněl Kenny Miller při hovoru přes WhatsApp ze svého nového druhého domova v Sydney.

Jak vnímáte současný skotský národní tým?

„Už pár let věřím, že máme dobrý kádr. Kostra týmu už spolu prošla několik kvalifikací. Myslím, že jsme velmi silní v záložní řadě. I v obraně už vypadáme silnější a organizovanější. Máme celkem vyrovnaný kádr, silný na většině pozic. Především v útoku vidím největší progres. Zdá se, že jsme v Che Adamsovi a Lyndonu Dykesovi konečně zase našli útočníky, kteří mohou mnoha týmům dělat potíže.“

Řekl byste tedy, že tihle dva budou patřit mezi nejdůležitější hráče?

„Určitě. Dykes vyniká fyzickou hrou, je vysoký, rychlý. Adams hraje na velmi dobré úrovni v Premier League za Southampton. A samozřejmě máme hráče, kteří nastupují za velké týmy –kapitán Andrew Robertson v Liverpoolu, Kieran Tierney v Arsenalu, Scott McTominay v Manchesteru United. Ti za poslední roky odehráli mnoho ohromných zápasů. Ale myslím, že největší síla je v něčem jiném.“

Kenny Miller dával do sítě Jana Laštůvky úvodní gól nechvalně proslulého zápasu, ve kterém o postupu Čechů rozhodla penalta po nafilmovaném pádu



V čem?

„V celém kádru. Skotská reprezentace si vždycky udržuje týmového ducha. Tenhle výběr konečně ukončil dlouhé čekání na postup na finálový turnaj, kluci ohromně drží pospolu. Jak jsem řekl, cítím, že máme vyrovnaný tým. Na velkých turnajích potřebujete dobře bránit, a taky umět udeřit, když se vám naskytne situace. To je něco, s čím jsme dřív mívali problémy, ale za posledních 18 měsíců se to podařilo napravit.“

Česko a Skotsko začnou svou pouť evropským šampionátem vzájemným zápasem. Co od pondělního utkání čekáte?

„Oba týmy do něj vstoupí s velmi podobnými očekáváními, vidí ho jako příležitost na dobrý začátek celého turnaje. I kvůli tomu očekávám pěkný zápas. Kdyby na Hampden Park mohl dorazit plný dům, znamenalo by to velkou výhodu pro Skotsko, ale asi budeme rádi, když se na tribunu dostane aspoň pár fanoušků.“

Zaznamenal jste v českém týmu někoho, koho byste vypíchl jako největší hrozbu pro váš tým?

„Znám z vašeho výběru pár větších jmen, jako jsou Tomáš Souček a Vladimír Coufal, co hrají v Premier League. Češi byli vždycky velmi technicky zdatným týmem, proti kterému se hraje těžce. Skotsko a Česko proti sobě v poslední době nastoupily několikrát, takže se budou velmi dobře znát.“

Sám nemáte na jedno setkání s Čechy moc dobré vzpomínky. V kvalifikaci na EURO 2012 jste dal první gól utkání, které nakonec skončilo 2:2, což byl postupový výsledek pro nás. Vyrovnávací gól padl z penalty po nafilmovaném pádu Jana Rezka…

(skočí do řeči) „Jo, to byla simulace, absolutně to neměla být penalta.“ (směje se)

Jak na tenhle zápas vzpomínáte?

„Byl pro nás v tehdejším kvalifikačním cyklu velmi důležitý, a cítím, že jsme si zasloužili ho vyhrát. Dal jsem první gól, Darrenu Fletcherovi jsem nahrál na druhý. Ale pak jste snížili a nakonec přišla ta nejšpinavější penalta, co proti nám byla nařízena. A jestli si správně vzpomínám, jen chvilku poté, v nastavení druhého poločasu, rozhodčí nepísknul pokutový kop pro nás! I když to byla asi víc penalta, než to, co přisoudil vám. To pro nás nebyl moc dobrý den (směje se). A ještě mám jednu nepříjemnou vzpomínku.“

Jakou?

„Zhruba rok předtím, v té samé kvalifikaci. Nasadili jsme naši neslavnou formaci, která by se dala nazvat 4-6-0. Hráli jsme bez útočníka a prohráli jsme u vás 0:1. Moje pozice byla toho dne obětována, takže to pro mě taky nebyl nejlepší moment.“

Myslíte si, že tyhle zápasy u Skotů pořád rezonují? Budou tyhle špatné vzpomínky v úvodním klání EURO hrát roli?

„Nemyslím si, uhráli jsme s vámi i dobré zápasy, včetně dvou výher v kvalifikaci na letošní mistrovství. Co se výsledků týče, řekl bych, že jsme v posledních pár letech celkem vyrovnaní, naše vzájemné zápasy často rozhoduje jediný gól. Řekl bych, že oba týmy na první zápas EURO budou koukat stejně – je to zápas, který by mohly vyhrát. A vzhledem k současnému formátu turnaje může tahle jediná výhra stačit k postupu. I proto bude pro nás i vás důležitý a může oba celky naladit na další skupinové boje.“

Mohly by podle vás náladu zápasu ovlivnit incidenty, které se odehrály v Evropské lize mezi Slavií a Rangers? Ať už tvrdé fauly domácích hráčů, nebo údajný rasismus Ondřeje Kúdely.

„Spíše ne. Pro nás Skoty je fakt, že hrajeme na EURO, velkou oslavou, takže veškerou negativitu, která se točila kolem zmíněného dvojzápasu, spíš vytěsníme. Jsem si jistý, že některá média to budou připomínat, ale pro nás bude důležité soustředit se na hlavní cíl – začít EURO dobrým výsledkem. Nemohli jsme si na to vybrat lepší místo. Musí to být osud, že první zápas na velkém turnaji za víc než 20 let odehrajeme doma na Hampden Parku.“

Sledoval jste bitvy Rangers se Slavií a události, které v nich bohužel zastínily fotbal?

„Samozřejmě. Rangers jsou blízcí mému srdci, snažím se koukat na všechny zápasy, pokud můžu. Ale působím teď v Austrálii, takže musím být vzhůru ve čtyři nebo pět ráno, abych se podíval (směje se). Zaznamenal jsem dohru toho všeho. Není to nikdy příjemné, vidět na fotbalovém hřišti takové scény.“

Jak jste prožíval cestu Rangers za ligovým titulem, která ukončila devítiletou dominanci Celtiku?

„Pro Stevena Gerrarda a jeho tým to byla velmi působivá sezona. Projít celým ligovým ročníkem bez porážky, podávat konzistentně dobré výkony, to je ohromný úspěch. Vyhráli titul pět nebo šest kol před koncem, ale stále hráli se stejným zápalem pro hru a došli do konce neporažení. To ukazuje, že se do klubu vrátila vítězná mentalita. Každý fanoušek Rangers rád slyší, že jeho klub ukončil nejen devět let trvající dominanci hlavního rivala, ale taky vlastní jedenáctileté čekání na trofej.“

Působíte teď daleko od domova, v Austrálii, coby asistent trenéra prvoligových Western Sydney Wanderers. Jak byste srovnal tamní fotbal s tím evropským, či „ostrovním“, se kterým jste nejvíc sžitý?

„Místní liga je od evropských soutěží odlišná hlavně jednou věcí. Má platový strop. Proto tu většinou hrají domácí hráči, odchovanci. Velmi si to tu užívám, Austrálie je pro mě první „opravdová“ trenérská štace (předtím byl velmi krátce hrajícím trenérem skotského Livingstonu – pozn. red.). Učím se tu a připravuji se na to, že bych se potenciálně jednoho dne stal hlavním trenérem.“

Třeba doma ve Skotsku? Je to váš sen?

„Rozhodně! Hrál jsem za spoustu klubů, a k některým z nich mám pořád blízko. Zmínili jsme Rangers, kde jsem strávil osm let, kromě nich taky Hibernian, kde jsem začínal. Nebo v Anglii Wolverhampton a Derby, tam jsem zažil dobrá léta. Když si tu ráno pročítám výsledky týmů, za které jsem nastoupil, občas mi to zabere i půl hodiny (směje se). Vůbec bych se nebránil vrátit se do Skotska, kde jsem nejvíc známý, a vzal roli v trenérském štábu. Tam na to mám asi největší příležitost. Teď se soustředím na moji práci tady v Austrálii, ale jsem přesvědčený, že mě jednoho dne cesty zavedou zase domů.“