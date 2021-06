Krmenčík: Chci do Česka, jednám s oběma „S“. Ve finále budeme s Itálií!

Ve výborné náladě je před prvním velkým turnajem v kariéře útočník Michael Krmenčík. Pohodu a formu si dovezl z Řecka, kde se na konci května loučil s PAOK Soluň vítěznou brankou ve finále poháru. Fanoušci mu oslavovali pod okny, dodnes mu děkují na sociálních sítích. To je však minulost, 28letý kanonýr by se chtěl po turnaji vrátit do Česka. Do Prahy. Otázkou je, jestli do Slavie, nebo do Sparty. „S oběma jsem v kontaktu,“ přiznal upřímně bývalý hráč Plzně. Sdělil i svůj tip na finalisty EURO.

Jakub Pešek včera říkal, že budete sledovat začátek turnaje. Tak jaký ve vás úvodní ceremionál a výhra Itálie zanechaly dojem?

„Koukali jsme s pár klukama na pokoji a musím říct, že jsme si to užili. Pro mě osobně jde o první velký turnaj v životě, takže já tím žiju na maximum už úplně od začátku. A nejen já. Vidím na celém týmu, že jsme odhodlaní udělat úspěch. Kvalitu máme, půjdeme si za tím.“

Dnes odlétáte do Skotska, natěšení stoupá, že?

„Rozhodně, akorát přiznávám, že jsem se trošku bál covidových testů. U nich nikdy nevíte, jestli vylezete pozitivní, nebo ne. Musím zaklepat, že všechno vyšlo dobře. Jsem připraven, neskutečně se těším! Cítíme, že máme šanci nad Skotskem vyhrát. Bude to alfa a omega všeho. Už jsme navíc ukázali, že umíme trápit i velikány. Výsledky slíbit nemůžu, ale to, že tam bude každý makat na sto procent a nechá tam všechno, ano. Porazili jsme i Anglii, tohle bude další dobrá prověrka, kterou když zvládneme, můžeme pomýšlet na něco krásného a velkého.“

To už jste zažil na konci května, když jste gólem rozhodl finále řeckého poháru proti Olympiakosu. Fajn vzpruha před sezonním vrcholem?

„Přiznávám, že jsem díky tomu přijel se sebevědomím nahoře. Pro mě to byla první velká zahraniční trofej, bylo to obrovské. Lidi v Řecku tím žijí, ani nevím, kolik tisíc fanoušků slavilo v centru Soluně. Bylo to famózní!“

Totální euforie?

„Je vidět, že lidi si tam fotbalistů váží, byl to takový ten první pocit, kdy jsem cítil, že mě lidi milují. Dodneška mi chodí zprávy, kde mi děkují za to, že jsem zařídil zisk poháru. Neříkám, že mě mají za boha, ale někdy mi to tak připadá. (úsměv) Dám příklad.“

Dejte.

„Volala mi manželka přes Facetime, bylo už pozdě večer. Říkala mi, že děti ještě nespí, tak jsem se ptal proč. Prý jsme měli sto lidí pod barákem, kteří tam oslavovali. Nehorázné zvěrstvo. (smích) Šest měsíců jsem si to tam neuvěřitelně užíval, bylo to skvělé angažmá.“

Co s vámi bude dál? Smlouvu máte v Belgii, ale touží po vás Sparta i Slavia.

„Abych byl upřímný, do Brugg už se nikdy nechci vracet. S rodinou jsme se dohodli, že bychom se chtěli vrátit zpátky do Česka. Přiznávám, že jsem v kontaktu se Spartou i Slavií, ale doba je taková, že Bruggy za mě chtějí moc vysokou částku. Zatím nejsou schopny přijmout jakoukoli nabídku, tak uvidíme. Každopádně platí, že bych chtěl v Česku vyhrávat spoustu trofejí.“

Je podle vás Belgie největším favoritem EURO?

„Určitě mají svou kvalitu, ale taktická vyspělost je na straně Italů. Ukázali proti nám i proti Turecku, že jsou skvělí. Navíc mají i výborné individuality. Pokud si můžu tipnout, tak budeme ve finále právě s Itálií.“

V nominaci jste jedním z pěti útočníků, konkurence je značná. Jak to berete?

„Chápu, jak to myslíte, ale máme dobré vztahy. Trenéři nás připravují na to, že je nás sice dost, ale každý se může hodit na jinou roli. Někdo na základní sestavu, jiný jako žolík na dvacet minut. Já jsem připraven na oboje. Jak na základ, tak na poslední minuty. Vím, že i tak můžu rozhodovat velké zápasy, už se mi to párkrát podařilo. Věřím, že se mi to poštěstí znovu a pomůžu týmu třeba podobně jako naposledy za Soluň finále proti Olympiakosu.“

Se Skoty to však bude asi více o důrazu než v Řecku, viďte?

„Všichni víme, že Skoťáci budou hrát od podlahy, ale každý náš útočník včetně mě je připraven na souboje s takovými chasníky. Nedarují nám ani metr, bude to těžké. Nicméně hraju fotbal proto, abych podstoupil souboje a vyhrál nějaký balon pro tým. Tohle mi nevadí. Doufám, že to bude bolet spíš obránce, ne mě.“

Byla by velkou komplikací v postupových plánech třeba remíza?

„Nepřemýšlím tak, že bychom měli remizovat. Trenér nás připravuje na tři body, já to mám v sobě takhle odjakživa taky. Jdu do zápasu s tím ho vyhrát, nad ničím jiným neuvažuju. Když vidím odhodlání třeba Vládi Daridy, kterého znám spoustu let, ale i dalších kluků, tak můžu slíbit, že tam necháme maximum. A doufám, že vyhrajeme.“

Létání na zápasy místo kempu v Edinburgu vám nevadí?

„Naopak. Pro mě je to mnohem lepší. Jsme doma ve svých podmínkách, letí se tam navíc jen necelé dvě hodiny. Je to v pohodě. Nacestoval jsem se dost autobusem, v letadle je to stokrát pohodlnější. Za celý tým můžu říct, že jsme spíš rádi. Nikomu to nevadí.“