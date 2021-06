Sledujte ŽIVĚ studio EURO: šlágr Portugalsko - Německo s Jirkalem

K rozhodčím na EURO:

„Vidíte, že i VAR zasáhl do hry jen jednou. U nás to ovlivňoval takovým způsobem, že se rozhodčí za to schovávali. Tady se to ozve jen ve chvíli, když už je to opravdu něco velkého, například když je tam krev. Klobouk dolů. U nás to jen tak takové nebude, ale doufám, že i my to nějak vylepšíme. UEFA v tom udělala velký pokrok.“