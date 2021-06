SÁZKAŘSKÉ TIPY: Se Skotskem těsná výhra. Kdo důležitou bitvu rozhodne? 

České fotbalisty hned na úvod základní skupiny čeká dost možná nejdůležitější bitva. Pokud národní tým hodlá postoupit do vyřazovací fáze, potřebuje Skotsko porazit. A podle redaktora deníku Sport Jana Podroužka se přesně tak stane. Šilhavého ekipa by měla zvítězit 1:0, nebo případně obecně o jednu branku. Jakým směrem se bude celý duel ubírat, a kdo se střelecky prosadí? Na to se podívejte v SÁZKAŘSKÝCH TIPECH. Moderuje Adam Nenadál.