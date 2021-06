Jak vznikla Csaplárova past. Trenér o slavném výroku: Vše začalo v Liberci

Heslo „Csaplárova past“ je velmi dobře zpracované na wikipedii i s několika příklady zápasů, kdy pověstně sklapla. Do svého přehledu o obohacování jazyka ji zařadil projekt Čeština 2.0. Zkrátka zlidověla. Jak ji vidí sám autor?

„Má to vědecký podklad. Poprvé jsem to použil, když jsem byl v Liberci, to už je dvacet let. Bylo to o poločase utkání s Teplicemi, přišel jsem do kabiny a říkám: vy už si myslíte, že jste vyhráli,“ vyprávěl Adamu Nenadálovi ve iSport studiu během zápasu Anglie – Chorvatsko.

Přímo v Anglii jev zpopularizoval glosátor Gary Lineker, když v roce 2016 ztratil Liverpool vedení v Bournemouthu. V Česku dojde ke ztrátě vedení 2:0 zhruba dvakrát za sezonu. Csaplár chtěl původně hlavně udržet motivaci hráčů.

„Když čtete psychologické statě, musíte to přeložit do lidštiny a fotbalštiny. Ne že by ti kluci byli hloupí, ale musíte použít nějaký citát nebo heslo,“ rozesmál moderátora Adama Nenadála. „Psychologicky je to problém, že když vedete 2:0, tak soupeř nemá co ztratit. Vám trochu klesá koncentrace a v okamžiku, kdy přijde kontaktní gól, otočí se to.“

Podle redaktora Sportu Jana Podroužka je v účinnosti pasti klíčový moment kontaktního gólu. Tým, který vede v tu chvíli ztrácí psychologickou výhodu a lépe je na tom ten, který snížil.

„Říká se, že odešli v závěru kondičně, ale neodešli. O něco se báli, mohli něco ztratit. Třeba zápas Slavia – Arsenal byl pro Slavii neskutečně náročný a pro Arsenal vůbec. Protože Slavia už něco měla v ruce, zatímco kanonýři neměl co ztratit,“ vracel se k odvetě v Edenu, kterou Gunners jasně ovládli.

„V každém případě ale chci říct, že je lepší, když 2:0 o poločase vedete, než když 2:0 prohráváte,“ usmál se trenér, burzovní obchodník a dřevorubec v jedné osobě.

A na modifikovanou poučku málem došlo jen o pár hodin později. Nizozemci se ve večerním zápase chvíli po pauze dostali rychle do vedení 2:0, aby nedlouho před koncem ještě rychleji ztratili. Denzel Dumfries ale zřejmě Josefa Csaplára nezná a třetím gólem zajistil Oranjes výhru.