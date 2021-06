Polské neštěstí! Slovákům pomohl první vlastňák i hloupé vyloučení

Róbert Mak se raduje z trefy do sítě Poláků • Reuters

Někdejší vůdce temných sil v tuzemském fotbale, jehož jméno mnozí fanoušci nechtějí raději ani vyslovit, by suše konstatoval: „Polské neštěstí!“ S výpravou vystavěnou kolem Roberta Lewandowského to jde totiž v posledních týdnech od desíti k pěti.

Jen si to shrňme pěkně od začátku.

Trenéra Jerzyho Brzeczeka, který Poláky dovedl na EURO, v lednu odvolali a nahradili jej Portugalcem Paulem Sousou. Jenže jižanský experiment zatím vůbec nejde podle představ. Pod novým koučem, který působil již v deseti různých zemích, vyhráli zatím jediný zápas (3:0 s Andorou) ze šesti.

Aby toho nebylo málo, těsně před turnaje přišel trenér, jenž plánoval naordinovat formaci s dvěma hroty, hned o dva důležité útočníky Arkadiusze Milika z Marseille a Krzysztofa Piateka z Herthy Berlín.

Smůla se však Lewandowského a spol. drží i během EURO. V úvodním duelu se Slovenskem svého soupeře přestříleli, drželi častěji balon, kopali více rohů, ale tři body urvali svěřenci Štefana Tarkoviče. Výrazně tomu pomohla pro Polsko až tragikomická akce, již celou vymyslel a zrealizoval Róbert Mak.

Záložník, jenž Petrohrad zná jak své boty z nedávného působení, si u postranní lajny poradil s dvojnásobným polským dozorem, navedl si míč do vápna na pravačku a s pomocí odrazu od tyče do Wojciecha Szczesnyho procpal balon do branky. Polský brankář si jako první gólman v historii vstřelil vlastní gól. Ta ironie...

To však nebylo vše. Ve druhém poločase dokázal bleskově vyrovnat Karol Linetty a polské šance na otočku ožily. Do té chvíle, než se dvěma hloupými žlutými kartami vyfauloval Grzegorz Krychowiak a Poláci šli na posledních 30 minut do deseti.

Slováci trestali. Po Hamšíkově rohu se zcela sám ocitl ve vápně Milan Škriniar a čerstvý italský mistr s Interem Milán propálil vše, co mu stálo v cestě.

„Neskutečné! Jen hrstka lidí nám věřila, že bychom mohli zvítězit, ale my si zatím šli. Nakonec to nemohlo dopadnout lépe. Skoro měsíc jsem nehrál zápas a bylo to znát. Ale pro vítězství člověk udělá vše,“ pronesl Hamšík po triumfu.

Zato obránce Jan Bednarek neměl slov. „Každý z nás očekával jiný vstup do turnaje. Neměli jsme moc štěstí. Nyní nás může spasit jen tvrdá dřina.“

Nejlepší střelec bundesligy s historickým zápisem (41 branek) Robert Lewandowski jen smutně přihlížel. „Dokázali jsme Lewandowského dostat ze hry. První půle z naší strany byla skvělé. Ve druhé jsme zaspali, ale dokázali jsme opět vstřelit gól a ustát závěrečný tlak Polska,“ shrnul výkon trenér Tarkovič.

Za pravdu mu dal i jeho předchůdce Pavel Hapal ve studiu ČT. „Spoluhráči ho neustále hledali. Ve vápně byl často sám a centry nebyly přesné. Těžko se takhle mohou Poláci prosazovat. Předvedli strašně málo.“

