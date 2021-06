Hřebík: Jeden světový hráč do týmu? Beru Součka! Skvěle chránil stopery

Role Tomáše Součka v české reprezentaci? Stěžejní, byť v utkání proti Skotsku (2:0) šestadvacetiletý fotbalista na první pohled třeba tolik vidět nebyl. Podle expertů ve studiu iSport TV ale přesto měl značný přínos. „Na naše stopery za celý zápas nešel soupeřův hráč jeden na jednoho, Souček dobře vykrýval prostor,“ všiml si zkušený trenér Jaroslav Hřebík. Do týmu by borce podobného typu bral všemi deseti.

Záložník West Hamu sklízel chválu během celé sezony Premier League. Aby taky ne, když nasázel 10 gólů a společně s forvardem Michailem Antoniem byl nejlepším střelcem „kladivářů“. Čekalo se, jestli na stabilní výkony naváže i na EURO. Úvodní zápas Česka proti Skotům ukázal, že Souček si své odehraje takřka vždy.

„Vezmu to zeširoka. Když se ptali Jindry Trpišovského, jakého světového hráče by si vzal do týmu, prohlásil, že by bral Součka. Vynechal Messiho, Ronalda… A já bych to řekl taky,“ poznamenal Jaroslav Hřebík, současný šéf sparťanské mládeže.

„Já když jsem byl trenérem, chválil jsem i hráče, který se vůbec nedostal do kontaktu s míčem při finální herní situaci. A já mu klidně řekl, že má na gólu největší podíl. Jde třeba o hráče, který správným pohybem uvolnil prostor. Každý v týmu na gólu má jiný podíl,“ doplnil Hřebík.

Souček podle něj ve středu pole dokonale plnil úkoly tzv. štítu, který má v současném fotbale podstatnou roli.

„Už v roce 2001 jsem novinářům na různých besedách říkal, že důležitým hráčem je pro nás štítový záložník. Tehdy mi bylo vyčítáno, co jsem si to vymyslel…Ale štítový záložník vám ochrání oba střední obránce. Když je ve správném prostoru, ulehčí jim práci v bránění třeba o 50 procent,“ vysvětlil Hřebík.

A přesně to se v pondělí v Glasgow dělo. Souček čistil prostor před Ondřejem Čelůstkou a Tomáše Kalasem, Skotové se středem hřiště neprosazovali.

„Na naše stopery za celý zápas nešel hráč jeden na jednoho. Nebyli v situaci, kdy by museli odcouvat nebo faulovat. Souček vykryl útočícím hráčům prostor tak, že obránce pak hlídá třeba jen jednu stranu a má to snadnější,“ dodal dvaasedmdesátiletý kouč.

„Obrana bez Součka by byla otevřená a myslím, že zápas by dopadl jinak,“ přidal druhý host studia, redaktor deníku Sport Pavel Hartman.

Proti přípravným zápasům v Itálii a s Albánií si Hřebík všiml taky zásadní změny v základním postavení.

„V přípravě se dostával dopředu přes Daridu a Krále. Když se chtěl vrátit, byli tam oni dva. Proti Skotsku ale Souček zůstával spíš vzadu, jako opravdový štít. Víc nahoře nechal Daridu s Králem, a to byl dobrý tah. Klobouk dolů,“ ocenil Hřebík.