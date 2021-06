Znechucený Ronaldo odvrhl lahve sponzorské coly: Pijte vodu!

Cristiano Ronaldo v podvečer nastoupí jako hlavní hvězda portugalské reprezentace proti Maďarsku a už od první vteřiny tiskové konference bylo všem jasné, co rozhodně nebude před zápasem pít. Bez ohledu na sponzoring, lahve s colou zkrátka musely z jeho stolu pryč.

Tak opovržlivý a znechucený výraz Cristiano Ronaldo ukazuje málokdy. Ale když přišel na tiskovku před zápasem s Maďary, něco se mu evidentně hodně nelíbilo. Šlo o dvě lahve coly, které stály na stole před ním.

CR7 to vyřešil rychle a rázně. Lahve sebral a odstranil ze záběru tak, aby kamerám ani jemu nepřekážely ve výhledu. Navíc s ostrým komentářem: „Coca cola… Pijte vodu,“ prohlásil portugalsky a ve zbytku povídání s novináři mu společnost dělala tekutina s podstatně jednodušším chemickým vzorcem.

36letý útočník je péčí o své zdraví posedlý a proslulý, jinak by zřejmě nebyl stále na vrcholu ani v letech, kdy jiní fotbalisté dávno končí kariéru. V minulosti se nechal slyšet, že nesnáší, když jeho syn pije sladké nápoje.

Výrobce coly je ale zároveň oficiálním hlavním sponzorem EURO a hned dva jeho výrobky jsou vidět před hráči i trenéry na každé tiskovce. Na Ronaldův postup zatím firma nijak nereagovala.

Portugalcova budoucnost v Juventusu je sice nejasná, ale nechce ji příliš řešit. „Myslím jen na EURO. Je to už moje páté mistrovství Evropy, ale beru ho jako moje první, takže chci do turnaje dobře vstoupit,“ prohlásila hlavní hvězda obhájců titulu.

Ronaldo by na mistrovství mohl dosáhnout na rekord bývalého íránského útočníka Aliho Daeího, který dal v mezistátních zápasech 109 branek. Bývalý hráč Manchesteru United nebo Realu Madrid má na kontě 104 zásahů.

„Bylo by to krásné, ale moc na to nemyslím. Mnohem krásnější cíl je vyhrát podruhé za sebou,“ řekl Ronaldo. "Samozřejmě máme jiný tým než v roce 2016. Je tady víc mladých hráčů s velkými možnostmi, ale až výsledky na Euru ukážou, který tým byl lepší," dodal.