Španělsko hledá střelce! Obléhání bez gólu, Moratu vypískali vlastní fanoušci

K čemu je herní převaha, když nepadají góly? Otázka, kterou si od pondělního večera, kdy La Roja nedokázala pokořit švédskou defenzivu, pokládá celé Španělsko. Deník AS na titulní stranu vytiskl slova "obléhání bez gólu". Země, která na každý turnaj dokázala přivést elitního střelce, se trápí. V elitních soutěžích prvotřídního kanonýra nemá. A co hůř, ani kluby z domácí La Ligy nového Villu s Torresem zrovna nechystají.

Na herní statistiky by aspirovali na nejfotbalovější tým šampionátu. Svěřenci Luise Enriqueho přestříleli skandinávský výběr 17:4, na přihrávky vyhráli 953:178 a držení míče měli přes 85 procent.

Slušná dominance... Ovšem nadmíru impotentní. Španělsko nevstřelilo ani jeden gól. Své velké příležitosti zahodili Dani Olmo, Koke, Álvaro Morata, Gerard Moreno i Pablo Sarabia. Švédský brankář Robin Olsen atakoval jen pár hodin staré představení Tomáše Vaclíka.

„Byl fantastický," chválil obránce Victor Lindelöf. „Musím ho obejmout a možná mu taky přinést kávu a jídlo. Ulevilo se nám, že jsme ho měli v tomhle zápase za zády," dodal.

V Seville však do zpěvu druhý den rozhodně nebylo. Už během střídání část fanoušků nekompromisně vypískala Moratu, jenž dostal důvěru od prvních minut. Útočník Atlétika Madrid, který v uplynulé sezoně hostoval v Juventusu, selhal v obří tutovce, kterou mu naskytla fatální hrubka švédské defenzivy. Někdejší hráč Chelsea, kde mu byla vyčítána špatná koncovka, poslal míč z nadějné pozice mimo Olsenovu branku.

„Bylo by lepší, kdyby to nedělali. Máme ještě dva zápasy a můžou nám pomoci,“ nelíbilo se počínání publika španělskému trenérovi Luisi Enriquemu. Moraty se zastal i Pedri, nejmladší španělský debutant na EURO. „Každý dělá chyby a my jich pár také udělali. On se však snaží v každém zápase vydat maximum,“ podpořil jej záložník Barcelony.

Pravdou ovšem je, že v útoku se trojnásobní evropští šampioni trápí již delší dobu. Už v kvalifikaci byl společně s Moratou nejlepším střelcem (se 4 góly) obránce Sergio Ramos a Rodrigo, který na turnaji schází. Když Enrique skládal útok pro šampionát, musel brát hráče druhého sledu. Časy, kdy se o místo rvaly hvězdy Fernando Morientes s Raúlem Gonzálezem či David Villa s Fernandem Torresem, jsou definitivně pryč.

Španělsko zkrátka elitního útočníka typu Roberta Lewandowského, Karima Benzemy, Erlinga Haalanda či Harryho Kanea momentálně nemá. Nejlepší klubovým střelcem byl v minulé sezoně Gerard Moreno z Villarrealu s 23 góly. Morata v Serii A dokráčel na 11 přesných tref. Podobně si vedli i ostatní ofenzivní hráči Mikel Oyarzabal (11), Ferrán Torres (7), Pablo Sarabia (6) a Adama Traoré (2).

„Zasloužili jsme si určitě víc. Musíme pokračovat v naší hře a přijmout, že ať už hrajete jakkoliv, bez gólu prostě nevyhrajete. Doufám, že fanoušci stojí za námi,“ vzkázal záložník Dani Olmo.

Ligové góly v klubu 20/21

Gerard Moreno (Villarreal) 23

Álvaro Morata (Juventus), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 11

Ferrán Torres (Manchester City) 7

Pablo Sarabia (PSG) 6

Adama Traoré (Wolverhampton) 2