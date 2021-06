Vysmátí Češi ladí na Chorvaty: Brabec „narušil“ Koubkovi rozhovor

Jeden den oraz, možnost dospání a doléčení bolístek po prvním úspěšném tripu do Skotska. Ve středu už ale šli čeští fotbalisté do tvrdé práce. Kompletní tým se před jedenáctou dopoledne sešel ke tréninku na Strahově, kde má reprezentace zázemí během EURO. V prosluněné a pohodové atmosféře padaly na začátku fórky, nicméně v uzavřené části přípravy už se pečlivě ladilo na páteční souboj s Chorvaty.

Češi vstoupili do EURO 2021 báječně, pondělní skalp Skotska (2:0) samozřejmě předurčuje hráče k pozitivní mysli a i náladě při tréninku. Poprvé s mužstvem trénoval gólman Tomáš Koubek, jenž se k týmu připojil v úterý jako náhrada za zraněného Jiřího Pavlenku.

„Řekni jim, že jsi jednička, že Vacloš zatím nic moc,“ volal na Koubka během protahování obránce Jakub Brabec, když nový člen kádru vyprávěl své dojmy do kamery České televize. Patrik Schick si při vstupu na strahovský trávník prozpěvoval, v dobré náladě evidentně přišli naložení i další hráči. Je zkrátka znát, že turnaj začal pro české barvy naprosto ideálně.

Důležitý je i fakt, že na tréninku byli nachystaní všichni hráči 26členného kádru (včetně tří gólmanů), všichni trénovali bez úlev. V černožlutých soupravách muselo sluníčko nad strahovským stadionem hráče pořádně pálit. Leckdo stáhl rukávy, aby se opálil, naopak Tomáš Pekhart si nechal pod trikem dlouhý rukáv. Zřejmě jiná regulace muže, který byl na vysoké teploty zvyklý během angažmá v řeckém AEK Atény.

Realizační tým pro hráče v letním parnu nachystal dostatek tekutin a i bedny s ledem, všichni se důkladně věnovali protažení. Poté se tým pustil do pilné práce. Jaroslav Šilhavý si hráče svolal do kroužku a všem vysvětlil, co je během následující více jak hodinové přípravy čeká. „Jdeme na to,“ zvolal a odstartoval hlavní část středeční jednotky.

Náplň byla jasná – vyladit taktiku na páteční duel s Chorvaty, který při dobré konstelaci může českému týmu s předstihem zajistit postup do osmifinále turnaje. Sledovat taktické prvky už přítomní novináři nemohli, pro veřejnost byla otevřená pouze úvodní zahřívací čtvrthodinka.

EURO 2021: Poslední evropská párty pro Modriče. Šokují Chorvaté jako na MS 2018?

„Od začátku přípravy se hlavně zaměřujeme na nás, jak my se budeme v utkáních prezentovat. Konkrétně před Chorvatskem máme v plánu jeden taktický trénink věnovaný soupeři. Ale v každém zápase musíme vycházet z našich věcí, musíme být kvalitní v tom, co nás zdobilo a vyvarovat se chyb, které jsme dělali v předchozích zápasech,“ vyprávěl asistent trenéra Jiří Chytrý v úterý den po výhře nad Skotskem.

Ve čtvrtek mužstvo absolvuje oficiální předzápasový trénink, následuje druhý přelet do Skotska. V pátek v Glasgow (18:00) vypukne další těžký souboj, vicemistři světa z Ruska 2018 potřebují nad českým týmem vyhrát. Chorvaté ale tuší, že proti Šilhavého partě musí předvést mnohem lepší výkon, než při startu proti Anglii (0:1).

EURO 2021: Suchopárek se viděl v Hummelsovi a žasl nad Mbappém