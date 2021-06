Pavouk EURO 2021: Na koho mohou Češi narazit při postupu ze skupiny?

Zápasy základních skupin na EURO 2021 začnou už tento pátek, play off je pak na programu od 26. června. Na zajištění postupu má každý z účastníků pouze tři zápasy, postupují dva nejlepší ze skupiny a čtyři týmy na 3. místech. Jaký je pavouk play off EURO 2021 a kdo české fotbalisty čeká při postupu do osmifinále?

Pavouk EURO 2021

Osmifinále Čtvrtfinále Semifinále Finále (5) 2D - 2E

28.6. (18:00), Kodaň (1)

vítěz 5. osmifinále -

vítěz 6. osmifinále

2.7. (18:00), Petrohrad (6) 1F - 3A/B/C

28.6. (21:00), Bukurešť vítěz 1. čtvrtfinále -

vítěz 2. čtvrtfinále

6.7. (21:00), Londýn (3) 1B - 3A/D/E/F

27.6. (21:00), Sevilla (2)

vítěz 3. osmifinále -

vítěz 1. osmifinále

2.7. (21:00), Mnichov vítěz 1. semifinále -

vítěz 2. semifinále

11.7. (21:00, Londýn (1) 1A - 2C

26.6. (21:00), Londýn (4) 1C - 3D/E/F

27.6. (18:00), Budapešť (3)

vítěz 4. osmifinále -

vítěz 2. osmifinále

3.7. (18:00), Baku (2) 2A - 2B

26.6. (18:00), Amsterdam vítěz 3. čtvrtfinále -

vítěz 4. čtvrtfinále

7.7. (21:00), Londýn (7) 1E - 3A/B/C/D

29.6. (21:00). Glasgow (4)

vítěz 7. osmifinále -

vítěz 8. osmifinále

3.7. (21:00), Řím (8) 1D - 2F

29.6. (18:00), Londýn)

Prograk play off EURO 2021

Osmifinále ME ve fotbale 2021

Den Datum Čas Zápas Město So 26.6. 18:00 2: 2A - 2B Amsterdam So 26.6. 21:00 1: 1A - 2C Londýn Ne 27.6. 18:00 4: 1C - 3D/E/F Budapešť Ne 27.6. 21:00 3: 1B - 3A/D/E/F Sevilla Po 28.6. 18:00 5: 2D - 2E Kodaň Po 28.6. 21:00 6: 1F - 3A/B/C Bukurešť Út 29.6. 18:00 8: 1D - 2F Londýn Út 29.6. 21:00 7: 1E - 3A/B/C/D Glasgow

Čttvrtfinále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Město Pá 2.7. 18:00 Vítěz 5 - Vítěz 6 Petrohrad Pá 2.7. 21:00 Vítěz 3 - Vítěz 1 Mnichov So 3.7. 18:00 Vítěz 4 - Vítěz 2 Baku So 3.7 21:00 Vítěz 7 - Vítěz 8 Řím

Semifinále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Město Út 6.7. 21:00 Vítěz čtvrtfinále 1 - Vítěz čtvrtfinále 2 Londýn St 7.7. 21:00 Vítěz čtvrtfinále 3 - Vítěz čtvrtfinále 4 Londýn

Finále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Místo Ne 11.7. 21:00 Londýn

Zápas o 3. místo se nehraje.

Kdo postoupí ze základních skupin?

Postup do vyřazovací části EURO 2021 si zajistí 16 nejlepších týmů podle následujícího klíče:

2 nejlepší z každé skupiny

4 nejlepší týmy na 3. místech

Co rozhoduje o umístění v případě stejného počtu bodů?

Dá se očekávat, že o postupu do play off EURO 2021 budou rozhodovat detaily, klíčová bude i minitabulka týmů na 3. místech, ze které postupí čtyři nejlepší. Jaká jsou tedy kritéria v případě shodného počtu bodů v základních skupinách ME ve fotbale?

1) počet bodů ze vzájemných zápasů na EURO

2) skóre ze vzájemných zápasů na EURO

3) počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech na EURO

4) celkové skóre v základní skupině EURO

5) počet gólů vstřelených v základní skupině EURO

6) počet vítězství v základní skupině EURO

7) menší počet udělených karet (červená karta má hodnotu 3 bodů, žlutá karta 1 bod)

Na koho narazí v osmifinále Češi?

1. místo ve skupině D by pro českou reprezentaci znamenal opět návrat do Londýna. Že by však vítězství ve skupině v tomto případě znamenalo lehčího soupeře se úplně říct nedá. Vítěz skupiny D totiž v osmifinále narazí na 2. tým ze skupiny „smrti“. Půjde buď o Francii, Maďarsko, Německo nebo Portugalsko.

Při umístění na 2. místě čeká českou výpravu výlet do Kodaně. Soupeř? 2. ze skupiny E, tedy někdo z výběru Polsko, Slovensko, Španělsko nebo Švédsko. Na první pohled trochu přijatelnější varianta, než při prvenství ve skupině.

Predikovat soupeře při postupu z 3. místa je ještě složitější. Vzhledem ke složení osmifinále není jisté, do které dvojice by byl český tým umístěn. Jisté je, že soupeře, bude buď v Budapešti vítěz skupiny C (Nizozemsko, Rakousko, Sev. Makedonie a Rakousko), v Seville vítěz skupiny B (Belgie, Dánsko, Finsko, Rusko) nebo českou reprezentaci čeká opět návrat do Glasgow, kde se utkají s vítězem skupiny E.