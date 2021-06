Objev EURO Locatelli: hit za miliardu korun rozkvetl ve skromném klubu

Fandíte-li klubu, který darebně nakládá se svými odchovanci, tento příběh určitě znáte. Manuel Locatelli vyrůstal od jedenácti let v AC Milán, v jehož dresu taky v osmnácti debutoval v Serii A. Ještě v témže roce parádním gólem rozhodl o výhře 1:0 nad tehdy suverénním Juventusem, dostal novou smlouvu se zvýšeným platem, a vše se zdálo být na správné cestě. Jenže už o dva roky později odešel na hostování s opcí na přestup ve výši 14 milionů eur do Sassuola, kterou klub ze čtyřicetitisícového města při první příležitosti využil.

Dnes má Locatelli hodnotu čtyřicet milionů eur, tedy přes miliardu korun. Spíš víc. A je jednou z hvězd squadry azzurry, která si po už po dvou kolech zajistila postup do osmifinále. Jak Turecko, tak Švýcarsko sekla 3:0, ve druhém případě byl autorem prvních dvou branek právě Locatelli. Dát dva góly v jednom zápase na hlavním turnaji přitom zvládli v nižším věku z Italů pouze Giacomo Bulgarelli (MS 1962) a Mario Balotelli (ME 2012).

„První gól byl krásný, zásluha Domenika Berardiho, který mě perfektně uvolnil. Věnuju jej své partnerce a rodičům. Druhý patří všem Italům, kteří trpěli pandemií koronaviru. Doufám, že jim dodáme ještě další emoce tohoto typu,“ vyprávěl rodák z Lecca po svém životním zápase.

V záloze přitom jen zaskakuje za Marka Verrattiho, který přijel z PSG na sraz italského národního týmu se zraněním. S takovou však slavnějšího spoluhráče zpět do základní sestavy nepustí, trenér Robert Mancini nemá žádný důvod ke změnám.

EURO 2021: Turci zdechli, všiml si Hašek. Experti řešili i podivný metr sudího

„Přesně takhle by to mělo vypadat,“ kvitoval Mancini první gólovou akci, kterou Locatelli skvěle sehrál s Berardim. Nejprve parťáka ze Sassuola uvolnil z první do křídla a pak si padesátimetrovým sprintem naběhl do vápna na Berardiho přihrávku a v pohodě otevřel skóre. „Tohle po hráčích chci. Aby věřili, že se mohou dostat do šance, přesně jak to Locatelli udělal po nahrávce Berardimu,“ vysvětloval Mancini. Ze skromného Sassuola, které v lize obsadilo 8. příčku, jsou na italské soupisce nominaci dokonce tři hráči, kromě dvou jmenovaných ještě mladý útočník Giacomo Raspadori. „Neroverdi“ tak mají na EURO větší zastoupení než mistrovský Inter Milán – a není to náhoda. V Serii A předváděli náročný a účelný fotbal, přesně takový, který učí svůj tým i Mancini.

Locatelli proto odchodu z AC Milán do Sassuola už dávno nelituje, i když jej nesl hodně těžce.

„Byla to pro mě rána, obrovské zklamání. Ztratil jsem důvěru sám v sebe a získal ji zpět až v Sassuolu,“ přiznal. Klíčovým trenérem v jeho kariéře se stal Roberto De Zerbi. „Pomohl mi vyrůst po lidské i taktické stránce. Vyspěl jsem. Mezi námi ale nebylo vždy všechno růžové, dokázali jsme se i pěkně pohádat, kolikrát jsem na něj byl hodně naštvaný. Ale pak mi došlo, že to řekl pro moje dobro,“ pochopil s odstupem.

De Zerbi po této sezoně odešel za lepším do Šachtaru Doněck a v Sassuolu zřejmě nezůstane ani Locatelli. Na radaru ho mají Juventus i Inter, v cizině pak Manchester City, Arsenal či Borussia Dortmund.

„Jsem připraven. Klidně i na cizinu,“ přiznal už před šampionátem. Na něm zatím ukazuje, že nemluvil do větru.

A fanoušci AC Milán mezitím jen bezmocně skřípou zuby a nadávají na diletantské vedení svého klubu.